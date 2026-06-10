„Nimmt man die Zahl der Steirer, die in unseren Städten leben, dann ist ja Wien die zweitgrößte steirische Stadt“, neckte Wiens Bürgermeister und Österreichs Städtebundpräsident Michael Ludwig (SPÖ) sein steirisches Pendant, Leobens Stadtchef und Gastgeber Kurt Wallner (SPÖ). Gut gelaunt zeigten sich die beiden Präsidenten gemeinsam mit Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP) aus Bruck an der Mur bei der Eröffnungspressekonferenz des 75. Städtetags in der Montanstadt. Doch trotz freundlichen Lächelns blitzte die Kampfeslust durch.

Mit 1200 Bürgermeistern aus der Republik im Rücken beschließt der Städtebund heute eine Resolution an die Bundesregierung, in der die Kommunen trotz EU-Defizitverfahrens einmal mehr die Hand aufhalten. Denn, so Ludwig: „Schon jede zweite Kommune in Österreich ist eine Abgangsgemeinde.“ Und bei immer mehr Aufgaben, die auf Gemeinden abgewälzt würden, könnten die Städte nicht mehr hinnehmen, dass sie bei der Mittelvergabe des Bundes zu kurz kommen. Stünden Investitionen in kommunale Infrastruktur weiter still, fehle der lokalen Wirtschaft der größte Auftraggeber. Ludwigs Zugang: „Wir können uns nicht aus der Krise heraussparen, wir müssen uns herausinvestieren, damit die Wirtschaft wieder anspringt.“

Bürgermeister enttäuscht: Grundsteuer wieder nicht angehoben

Dass Finanzminister Markus Marterbauer fast zeitgleich in Wien mit seiner Rede ein Doppelbudget mit strengem Sparkurs festgezurrt hat, nimmt der Resolution an Kraft. „Wir hätten uns natürlich eine Anhebung der Grundsteuer gewünscht“, verhehlt Ludwig nicht seine Enttäuschung, dass dieser lange deponierte Wunsch der Kommunen verhallt ist. Das hätte den Städten 389 Millionen Euro in die Kassen gespült. Auch die Signale, was der Bund Städten mehr an Mitteln gönnen würde, „reichen aus unserer Sicht nicht aus“, so der Wiener Bürgermeister.

In der Resolution bleibt der Städtebund bei der Grundsteuer dran, will die Kosten für Schulassistenzen loswerden, die nicht Gemeindeaufgabe seien. Die Bürgermeister drängen auf die Erhöhung der Mittel im Finanzausgleich 2029, die für die Elementarpädagogik direkt an Gemeinden fließen. Und Ludwig ist auch alarmiert, was EU-Gelder angeht: „Wir kämpfen dafür, dass künftig nicht nur noch nationale Regierungen Zugang zu EU-Förderungen haben.“ Die Städte müssten weiter direkt an diese Töpfe kommen.

Städtekooperation ist die Zukunft

Leobens Ortschef und Brucks Bürgermeisterin bekannten sich dazu, dass Städte künftig viel stärker kooperieren müssten, wollen sie die nötige Finanzkraft erhalten. Kaltenegger: „Wir in Bruck haben mit Kapfenberg ja schon lang den gemeinsamen öffentlichen Verkehr. Wir arbeiten jetzt daran, vielleicht bei den Musikschulen eine gemeinsame Leitung zu etablieren, und arbeiten beim Fuhrpark zusammen.“ Ein gemeinsamer Fuhrpark sei mittelfristig denkbar. „Wir kooperieren eher mit unserem Umland“, gesteht Wallner ein, „dass wir bei Kooperation noch Luft nach oben haben.“ Die mageren Jahre könnten es aber möglich und nötig machen, Verwaltungseinheiten mehrerer Städte zusammenzulegen.

Drei Tage lang diskutieren die Bürgermeister in Leoben Zukunftsthemen: Wie gelingt es, leistbares Wohnen zu erhalten? Wie kann die Digitalisierung mit Künstlicher Intelligenz die Effizienz in der Verwaltung steigern und Kosten senken? Und auch zu KI, Deep Fakes und Social Media, wollen die Städte den Bund an Bord holen: „Denn wir widmen uns auch der Frage, welche machbaren technischen Entwicklungen wir gesellschaftspolitisch nicht zulassen wollen“, sagt Ludwig. Die Resolution übergibt der Städtebundpräsident in Leoben gleich direkt an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der wie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Eröffnung kommt.