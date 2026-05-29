Leoben wird von 10. bis 12. Juni zum Treffpunkt kommunaler Entscheidungsträgerinnen und -träger aus ganz Österreich. Beim 75. Österreichischen Städtetag kommen rund 1000 Vertreter aus Städten und Gemeinden zusammen, um zentrale Zukunftsfragen zu diskutieren. „Die Gäste können dabei eine Stadt erleben, die Forschung, Industrie, Natur und Lebensqualität verbindet“, betonen die Stadtverantwortlichen, allen voran Bürgermeister Kurt Wallner.

Er präsentierte das Programm und die Wichtigkeit des Städtetages Freitagvormittag gemeinsam mit Montanuni-Rektor Peter Moser. Der Städtetag selbst ist eine geschlossene Fachveranstaltung und richtet sich ausschließlich an geladene Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen. „Seine Wirkung reicht dennoch weit über die Veranstaltung hinaus und Leoben profitiert wirtschaftlich, touristisch und als Standort“, sind Wallner und Moser überzeugt.

1000 Gäste geben durchschnittlich 450 Euro pro Tag aus

Die Gäste verbringen mehrere Tage in Leoben und der Region. „Auf Basis einer vorsichtigen Arbeitshypothese von rund 450 Euro direktem regionalen Ausgabeimpuls pro Kongressgast und Tag ergibt sich bei rund 1000 Teilnehmern am Städtetag ein Volumen von rund 450.000 Euro pro Tag. Bei 2,5 Veranstaltungstagen entspricht das rund 1,125 Millionen Euro direktem regionalen Wirtschaftsimpuls“, betonen die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Leoben.

Diese Summe umfasse vor allem Nächtigungen, Gastronomie, Getränke, Einkäufe, Mobilität, Parken und weitere Ausgaben im Umfeld der Veranstaltung. Zusätzlich profitieren Betriebe in der Region durch Aufträge für Catering, Technik, Sicherheit, Druck, Ausstattung, Logistik und Organisation. „Wo immer möglich und verfügbar, wurden regionale Anbieter beauftragt, um die Wertschöpfung in der Region zu halten“, betont Wallner.

Synergien und Sichtbarkeit

Auch für die Montanuniversität entstehe ein langfristiger Imagegewinn, wird betont. Sie sei zentraler Partner des Städtetags und präge die inhaltliche Ausrichtung maßgeblich. Unter dem Motto „Leben. Forschen. Arbeiten.“ werde sichtbar, was Leoben ausmache: das enge Zusammenspiel von Stadtleben, wissenschaftlicher Exzellenz und wirtschaftlicher Praxis. „Durch persönliche Kontakte und Netzwerke können neue Kooperationen, Synergien, Projektanbahnungen und Forschungsaufträge entstehen“, betont Moser. Außerdem sei der Städtetag eine starke Bühne für die Sichtbarkeit der Montanuniversität.