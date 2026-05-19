„Ende Mai wird Leoben einmal mehr als traditionsreiche Bergstadt erlebbar, in der Industrie, Geschichte und lebendige Kultur harmonisch zusammenfinden“, fasst Bürgermeister Kurt Wallner zusammen. Von 29. bis 31. Mai geht dann das Leobener Bergstadtfest über die Bühne.

Bereits 1606 wurde in Leoben-Seegraben erstmals Kohle gefunden. 1726 – also vor genau 300 Jahren – begann der Abbau der Seegrabener Glanzkohle und im Jahr 1964 wurde in Leoben-Münzenberg der letzte Grubenhunt mit Seegrabener Glanzkohle zutage gefördert.

Geschichte sichtbar und erlebbar machen

Bis heute aktiv ist hingegen die Bergkapelle Leoben-Seegraben, die 1856 gegründet wurde und somit heuer ihr 170-jähriges Bestehen feiert. „Mit dem Bergstadtfest wollen wir unsere Geschichte nicht nur würdigen, sondern sie gemeinsam mit Vereinen aus ganz Österreich sichtbar und erlebbar machen“, sagt Martin Lang, Obmann der Bergkapelle Leoben-Seegraben. Neben den beiden Jubiläen bringt das Fest den 23. Österreichischen Knappen- und Hüttentag und das Bezirksmusiktreffen des Steirischen Blasmusikverbandes nach Leoben.

Martin Lang, Obmann der Bergkapelle Leoben-Seegraben © Harald Tauderer

Der feierliche Auftakt erfolgt am Freitag, 29. Mai, mit einer Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres ab 14 Uhr sowie der offiziellen Eröffnung und dem 23. Österreichischen Knappen- und Hüttentag um 17.30 Uhr am Hauptplatz. Um 20 Uhr erfolgt die Angelobung von Soldatinnen und Soldaten und dem Großen Österreichischen Zapfenstreich, dargeboten von der Militärmusik Steiermark.

Der Samstag, 30. Mai, steht ganz im Zeichen des 23. Österreichischen Knappen- und Hüttentages. Um 9 Uhr erfolgt die Festmesse in der Stadtpfarrkirche St. Xaver, bei der die eigens für das Bergstadtfest komponierte „Leobener Bergmannsmesse“ von Reinhard Summerer zur Uraufführung gelangt. Am Nachmittag verwandelt die große Bergparade ab 13.30 Uhr die Innenstadt in eine Bühne gelebten Brauchtums: Rund 65 Vereine mit über 1400 Teilnehmern ziehen in historischer Tracht durch die Stadt und machen die montanistische Festkultur in ihrer ganzen Vielfalt sichtbar.

Wichtiger Tourismusfaktor

Am Sonntag, 31. Mai, steht das Bezirksmusiktreffen des Steirischen Blasmusikverbandes im Mittelpunkt. Ab 9.30 Uhr zeigen Musikvereine bei der Marschmusikwertung ihr Können, bevor um 12 Uhr der Sternmarsch mit anschließendem Festakt am Hauptplatz für einen klangvollen Höhepunkt sorgt. Den Abschluss bildet ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, ergänzt wird das Programm durch ein Rahmenangebot mit Fotobox, Kulinarik und eigenem Kinderbereich.