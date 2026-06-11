Eine enttäuschende Heimfahrt von der Schule erlebte eine Klagenfurter Familie am Mittwoch. Eine Mutter holte ihr Kind von der Schule ab, parkte dafür das Fahrzeug und legte für die Dauer der Parkzeit eine Parkuhr hinter die Windschutzscheibe. Dabei handelte es sich um eine Scheibe, die das Kind einst als Vatertagsgeschenk gebastelt habe. „Dieselbe Uhr benutze ich seit zwei Jahren täglich, ohne jemals Probleme gehabt zu haben“, schreibt die Leserin. Das änderte sich an jenem Mittwoch.

Denn bei der Rückkehr zum Auto stand am Fahrzeug eine Kontrolleurin, die der Familie erklärte, dass die Parkuhr ungültig sei. „Die selbstgebastelte Uhr ist auf 15-Minuten-Schritten ausgelegt und zeigt daher keine einzelnen Zwischenminuten an“, schildert die Leserin die Begründung der Kontrolleurin. Die Folge: Eine Parkstrafe in Höhe von 25 Euro sowie ein enttäuschtes Kind im Auto. „Es hat sein selbstgemachtes Geschenk verteidigt und konnte einfach nicht verstehen, warum etwas, das es mit so viel Liebe gebastelt hatte, plötzlich als ungültig angesehen wurde.“ Nicht die Parkdauer, sondern die Uhr sei das Problem – etwas, was die Familie nicht versteht. „Es tut weh, wie ein Kind wegen eines selbstgemachten Geschenks weinen muss. Solche Momente bleiben lang in Erinnerung.“

Ankunftszeit minutengenau erkennbar

Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt bestätigt, dass Parkuhren, die lediglich 15-Minuten-Schritte anzeigen, nicht der „Kurparkzonen-Überwachungsordnung“ entsprechen. Diese verlangt, dass die Ankunftszeit minutengenau erkennbar sein muss. Daher dürfen nur entsprechende Uhren zum Einsatz kommen. „Ist keine entsprechende Parkuhr im Auto, so genügt zur Not auch das Aufschreiben der Ankunftszeit auf einem Stück Papier, welches von außen gut leserlich im Auto platziert wird“, informiert das Ordnungsamt. Im Bürgerservice im Klagenfurter Rathaus liegen kostenlose Parkuhren auf.

Ob man aufgrund des klärenden Gesprächs an Ort und Stelle nicht Kulanz walten lassen hätte können? Im konkreten Fall nicht, weil die Organstrafverfügung bereits ausgestellt war. „Eine solche darf leider vom Aufsichtsorgan vor Ort von Gesetzes wegen nicht mehr zurückgezogen werden“, heißt es aus dem Ordnungsamt.