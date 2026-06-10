Stickig und heiß ist es im Erzherzog Johann-Auditorium der Montanuniversität Leoben. Stickig, heiß und randvoll ist der Saal, die Atmosphäre trotzdem locker und luftig. Im Foyer, auf den Gängen und Stiegen summt und brummt es in einer Vielzahl an Stimmen: Man kennt sich oder lernt sich kennen – ist im Gespräch oder knüpft eben erst eines an: Netzwerken wie im Bienenstock.

Von der vorab angesagten scharfen Kritik an den Sparplänen der Bundesregierung am Podium bleibt vor allem eines übrig: launige Reden und freundliche Worte. Der Appell an den Bund fällt verhalten aus, vielmehr werden das Gemeinsame und der Gedanke der Solidarität in schwierigen Zeiten in den Vordergrund gestellt.

Zusätzliche Mittel für Investitionen

Städtebundpräsident Michael Ludwig verweist darauf, dass sich 80 Prozent der Städte und Kommunen schwertun würden, alle ihre Aufgaben zu schultern. Das habe auch Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. „Wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, brauchen wir zusätzliche Mittel, um Investitionen tätigen zu können“, betont Ludwig.

Er erneuert die Forderung nach einer Reform der Grundsteuer und einer kurzfristige Erhöhung der Hebesätze von 500 auf 750 Prozent: „Das würde den Städten und Gemeinden jährlich rund 396 Millionen Euro bringen“, rechnet Ludwig vor, der für seine Forderung in Richtung Bundespolitik Applaus unter den Delegierten erntet.

Vizekanzler Andreas Babler, Montanuni-Rektor Peter Moser, Leobens Bürgermeister Kurt Wallner, Städtebundpräsident Michael Ludwig © Armin Russold

Leobens Bürgermeister Kurt Wallner sieht es als „großen kommunalen Erfolg“, dass man trotz Abwanderungsdruck in der Region die Bevölkerungszahl der Stadt stabil halten konnte: „Leoben zeigt, wie Transformation gelingen kann, wenn eine Stadt ihre Stärken kennt und konsequent in die Zukunft übersetzt.“

Europäischer und globaler Kontext

Bundespräsident Alexander Van der Bellen stellt die Situation Österreichs in den europäischen und globalen Kontext: „Europa muss seinen Platz in der Welt finden. Für Österreich geht sich ein Weitermachen wie bisher nicht aus.“ Oft habe er den scherzhaften Spruch gehört, dass man zwar alles reformieren könne, sich dabei aber nichts ändern dürfe: „Das darf nicht mehr so sein“, stellt Van der Bellen klar.

Denn: „Wer sich nicht freiwillig verändert, der wird verändert. Und das ist meistens nicht sehr angenehm“, so der Bundespräsident. Man müsse Neuerungen „begrüßen“, auch wenn die Früchte der Anstrengungen erst in der Zukunft sichtbar werden. Er wünsche sich den Mut für große Entscheidungen.

„Spielräume für die Kommunen“

Bundeskanzler Christian Stocker empfindet seinen Auftritt beim 75. Städtetag in Leoben „wie ein Heimkommen“: „Ich habe selbst 35 Jahre kommunalpolitische Erfahrung hinter mir und vieles auf dieser Ebene gelernt“, meint er. Kurz und knapp erläutert er die Sparmaßnahmen, die die Bundesregierung anpeilt. Trotz aller Schwierigkeiten sollen die Strukturänderungen Spielräume auch für Kommunen bringen. Man werde die Städte und Gemeinden nicht im Stich lassen, betont Stocker.