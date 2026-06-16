Mit dem renommierten Energie-, Umwelt- und Klimapreis, dem Energy Globe Styria Award, wurden steirische Leuchtturmprojekte vom Land Steiermark, der Energie Steiermark und dem Verkehrsverbund Steiermark vor den Vorhang geholt. Bei der feierlichen Vergabe in der Alten Universität in Graz wurden insgesamt 15 Projekte in fünf Rubriken – Initiativen und Kommunen, Wirtschaft und Innovation, Jugend und Bildung, Forschung sowie Mobilität – ausgezeichnet.

Montanuniversität und Stadtwerke Leoben

Auch zwei Projekte aus Leoben durften sich über einen Sieg freuen: Der Forschungspreis ging an den Lehrstuhl für Nichteisenmetallurgie der Montanuniversität Leoben für das Projekt „Dust2Value“. Dieses ermöglicht eine energieeffiziente Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe aus Stahlwerkstäuben. Die bereits erfolgreich erprobte Technologie gilt als vielversprechender Ansatz für nachhaltiges industrielles Recycling. Auch das Spin-off Cairos der Montanuniversität sowie das Kreislaufkonzept der Firma Ventrex wurden ausgezeichnet.

Manuel Leuchtenmüller (Montanuniversität Leoben) mit Rubrikpate Werner Ressi (Energie Steiermark) © Land Steiermark/Fabian Weissitsch

Die Stadtwerke Leoben sicherten sich den Sieg in der Rubrik Mobilität für ihr zukunftsweisendes Stadtmodell nachhaltiger Mobilität. E-Busse, On-Demand-Mobilitätsangebote, Ladeinfrastruktur, Sharing-Angebote und begrünte Haltestellen bilden dabei ein integriertes Gesamtsystem.