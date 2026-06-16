Über das Vermögen der Kilzer Türen und Möbel GmbH in Winklern wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt 963.000 Euro. Die Aktiva belaufen sich auf rund 376.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 40 Gläubiger und elf Dienstnehmer betroffen. Die Schuldnerin wurde 2024 gegründet und betreibt am Standort Aguntstraße in Lienz ein Tischlereiunternehmen. Dieser Standort ist der Produktionsstandort der Schuldnerin. Das Büro befindet sich in Winklern. Als Geschäftsführer fungiert Franz Herwig Aschbacher, dieser ist auch Alleingesellschafter der Schuldnerin.

Löhne um acht Prozent gestiegen

Die Ursachen werden im Antrag wie folgt angeführt: Im September 2024 übernahm Aschbacher die Tischlerei Kilzer, die sich mit der Produktion von Möbeln und Türen befasst. Zu diesem Zweck wurde die Kilzer Türen und Möbel GmbH neu gegründet. Als Ursache der Zahlungsunfähigkeit ist festzuhalten, dass die Löhne der Mitarbeiter im vergangenen Jahr um bis zu acht Prozent gestiegen sind, die Preise für die Kunden konnten jedoch nicht in diesem Ausmaß angepasst werden. Die Konjunkturschwäche am Bau wirkt sich direkt auf das von der Schuldnerin vorwiegend ausgeübte Bautischlereigewerbe aus. Ohne Neubauten ist die Nachfrage nach neuen Türen und Möbeln naturgemäß gering. Die Schuldnerin hat daher auch im zweiten Jahr ihres Bestehens Verluste angehäuft. Die oben genannten Umstände haben letztendlich dazu geführt, dass es der Schuldnerin nicht mehr möglich war, positiv zu wirtschaften.

Aufträge müssen fertiggestellt werden

Nach Rücksprache mit dem Steuerberater musste der Geschäftsführer erkennen, dass sich das Unternehmen in der bisherigen Ausgestaltung nicht wirtschaftlich führen lässt. In Entsprechung der Pflichten des Geschäftsführers musste daher der gegenständliche Antrag gestellt werden. Eine mögliche Weiterführung des Unternehmens und der Abschluss eines Sanierungsplans werden geprüft. Es bestehen noch Aufträge, die fertiggestellt werden müssen.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis 13. Juli über den AKV Europa unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Spittaler Rechtsanwältin Silvia Anderwald bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 27. Juli statt.