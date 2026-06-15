Jahr um Jahr gehen, radeln oder fahren zig Urlauber entlang des Millstätter Sees in Dellach an dem baufälligen Gebäude mit eigenem Badestrand und Steg vorbei und denken sich wohl: „Wie kann es sein, dass so eine Ruine in bester Lage steht.“ Aus dem ehemaligen „Seehotel Liafels“ wurde ein „Lost Place“, ein vergessener Ort mit Graffitis an eingeschlagenen Scheiben und Wänden.

Hinter dem Bauzaun soll sich bis Ende des Jahres etwas tun. Doch das kündigte Markus Fill, Chef des Wiener Architekturbüros Imarea, auch schon vor vier Jahren an. „Die Behördenverfahren, etwa für die wasserrechtliche Genehmigung, dauern viel länger als gedacht, aber das Hotelprojekt ist in Entwicklung und wird realisiert“, betont der gebürtige Tiroler.

Ungar zuvor mit Neubauplänen gescheitert

Über 100 Betten bzw. „39 bis 41 Einheiten“ sollen nach dem Abriss durch ein neues „Boutique-Hotel“ entstehen. Man könne verschiedene Betreibermodelle und ein tragfähiges Betriebskonzept vorlegen, Ziel sei ein Vier-Stern-Ganzjahresbetrieb.

Bevor es an die Finanzierung der kolportierten 20-Millionen-Euro-Investition gehen kann, braucht es aber auch behördlich noch grünes Licht. Man sei in der Einreichphase an der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau. Erschwerend würden gestiegene Baukosten und ein schwer zu bebauener Hang hinzukommen.

Fill ist mit Imarea der bereits dritte Eigentümer der Liegenschaft, die zuvor in Familienbesitz gewesen war und die ein ungarischer Investor ohne sein Neubauprojekt umzusetzen weiterverkaufte. Der Architekt gibt sich aber optimistisch: „Es schaut gut aus für das vierte Quartal dieses Jahres.“