Georg Brandner strahlt übers ganze Gesicht. Und nicht nur die Kleine Zeitung Leoben, sondern die ganze Region freut sich mit ihm mit. Gründe gibt es dafür mehrere: Denn der international renommierte bildende Künstler aus Niklasdorf feiert seinen Siebziger und 50 – durchwegs höchst erfolgreiche – Jahre als freischaffender Künstler.

Nun stellt Brandner in seinem doppelten Jubiläumsjahr nach einer großen Personale im MuseumsCenter Leoben im Kleine-Zeitung-Regionalbüro Leoben aus – mitten im Herzen der Innenstadt. Trotz großer Hektik zwischen anderen Ausstellungen und erfreulichen Verpflichtungen nahm sich Brandner Zeit und Mühe, einen exklusiven Bilderbogen für die Kleine Zeitung zusammenzustellen.

Acht Bilder aus der Tattoo-Serie

So sind ab sofort im Erdgeschoß des Kleine-Zeitung-Regionalbüros Leoben am Kirchplatz 3 bis auf Weiteres acht Bilder aus seiner topaktuellen Tattoo-Serie zu bestaunen. „Diese Bilder habe ich in meinem ‚Winteratelier‘ angefertigt, als ich von Dezember 2025 bis Jänner 2026 in Südostasien unterwegs war“, erzählt Brandner.

Im Erdgeschoß hat Georg Brandner acht Werke aus seiner Tattoo-Serie aufgehängt © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Ganz prominent in die Auslage gerückt sind insgesamt vier weitere, großformatige Arbeiten: Sie stehen im Stiegenaufgang in das obere Stockwerk des Kleine-Zeitung-Regionalbüros und wirken durch die großen Erkerfenster nach außen als starker Blickfang. Hier sind die beiden 1,50 mal 1,20 Meter großen Werke „Mutter mit Kind“ sowie „Rote Ewigkeit“ aus dem Jahr 2016 zu sehen.

Zwei Bilder speziell angefertigt

Außerdem hat Brandner als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung tatsächlich zwei Werke extra für seine Ausstellung bei der Kleinen Zeitung in Leoben gemalt: „Blütensegel“ und „Polka“ haben ein Format von 1,90 mal 1,20 Meter und sind erst in den letzten Wochen in Brandners Hausatelier in Niklasdorf entstanden.

„Ich habe drei Bilder aufgespannt, dann zwei fertig gemalt und es hat gut gepasst. Ich bin sehr happy mit den Bildern für diese Ausstellung. Alles fühlt sich für mich rund und stimmig an. Ich freue mich riesig“, meint Brandner.

Auch nach außen sind die Arbeiten von Georg Brandner ein markanter Blickfang © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Die Ausstellung bei der Kleinen Zeitung Leoben sei auch noch aus einem weiteren Grund speziell: „Ich habe bestimmt seit mehr als 20 Jahren nur mehr in Galerien ausgestellt und sonst nirgends“, verrät Brandner. Wegen seines guten Drahts zur Kleinen Zeitung Leoben habe er aber sehr gerne eine Ausnahme gemacht, schmunzelt er.

Künstlertreffen mit Bilderverlosung

Am Mittwoch, dem 15. Juli, wird um 10 Uhr die kleine, aber sehr feine Werkschau mit einem Künstlertreffen im Regionalbüro Leoben der Kleinen Zeitung offiziell eröffnet. Dabei wird Georg Brandner nicht nur persönlich anwesend sein, er hat für alle Besucherinnen und Besucher auch ein Geschenk im Gepäck.

Am Mittwoch, dem 15. Juli, um 10 Uhr gibt es im Kleine Zeitung-Regionalbüro Leoben ein Künstlertreffen mit Georg Brandner © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Jeder Gast des Künstlertreffens erhält ein Los und hat die Chance, eines der insgesamt acht Bilder aus der ausgestellten Tattoo-Serie zu gewinnen. „Die Gewinnerin oder der Gewinner kann sich selbst aussuchen, welches Bild sie oder er davon haben möchte“, betont Brandner. Er habe heuer gleich zweifachen Grund zu feiern und wolle den Liebhabern seiner Arbeiten etwas schenken.