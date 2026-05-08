„Wenn das Projekt abgeblasen werden würde, wären das sehr schlechte Nachrichten“, bringt es Klaus Gottsbacher, Bürgermeister der Gemeinde Radmer, kurz und bündig auf den Punkt. Und diese Nachrichten betreffen die vom Land Steiermark ausgewiesenen Flächen, die im Verordnungsentwurf „Sachprogramm Windenergie 2026“ als Vorrang-, Eignungs- oder Ausschlusszonen festgelegt wurden. Der Entwurf ist derzeit in Begutachtung.

Eine solche Ausschlusszone betrifft den Schneckenkogel, wo sieben Windräder eines geplanten Windparks stehen sollen. Die restlichen neun Windräder – fünf davon im Gemeindegebiet von Radmer, vier auf Eisenerzer Gemeindegebiet – sind im Bereich Radmerhals geplant. Wobei sich beide Bereiche in Privatbesitz befinden. Gegen die Klassifizierung als Ausschlusszone kann jedoch noch bis Anfang Juni Einspruch erhoben werden.

Bürgermeister Klaus Gottsbacher © KLZ / Johanna Birnbaum

Befürworter und Gegner

Der geplante Windpark „Finstergraben“ sorgt seit Herbst 2025 für Unruhe in der Gemeinde. Daran änderten auch Infotage des Energieunternehmens „Wien Energie“ nichts. Dieses prüft seit Monaten die Umsetzung von bis zu 16 Windrädern. Derzeit werden die Vorarbeiten für Windmessungen umgesetzt, ehe solche im dritten Quartal durchgeführt werden. Im Vollausbau sollte der Windpark Strom für 69.000 Haushalte liefern. Auch ein Kleinwasserkraftwerk im Bereich der bestehenden Kläranlage sei geplant.

Im Bereich Finstergraben ist das Windpark-Projekt am Radmerhals und am Schneckenkogel geplant © Ludwig Gottsbacher

Profitieren würde davon auch die finanziell sehr angeschlagene Gemeinde, wie Gottsbacher immer betont: „Für uns bringt auch das Wasserkraftwerk einen Nutzen, denn wir bekommen kostenlos Strom für die Kläranlage geliefert, der einen Wert pro Jahr von derzeit knapp 12.000 Euro hat. Für uns als eine Gemeinde, die nicht einmal Geld hat, Gemeindewohnungen zu sanieren, ist das viel Geld. Auch weitere Pachtzahlungen stehen im Raum, die für unsere Gemeindekasse ein Segen wären“, erklärte er bereits im Februar 2026.

„Verrat an der Heimat“ ist auf einem Transparent zu lesen © KLZ / Johanna Birnbaum

Festhalten am Projekt

Es formierten sich gleich zwei Lager: Jene, die dem Projekt positiv oder neutral gegenüberstehen, sowie Gegner. Diese befürchten massive Einschnitte in die Natur und auch gesundheitliche Folgen. Das wird auch Jörg Seewald, ein Gegner und Zweitwohnungsbesitzer in Radmer, nicht müde zu betonen. Er bekommt auch vor Ort prominente Unterstützung. Eva Hohenberg, deren Cousin einer der beiden Grundstücksbesitzer ist, ließ ein Transparent mit der Aufschrift „Verrat an der Heimat“ gut sichtbar im Ortskern anbringen.

Jörg Seewald will den Windpark unbedingt verhindern © KLZ / Johanna Birnbaum

Bei Wien Energie hält man weiter am Projekt fest. „Wir treiben das Projekt in Radmer weiter voran und prüfen aktuell die bestmögliche Umsetzung im Gebiet. Für Wien Energie und die Versorgungssicherheit zählt jedes Windrad, das sich dreht. Das Projekt befindet sich weiterhin in einer sehr frühen Phase, und es stehen in weiterer Folge noch umfassende Untersuchungen, wie Windmessungen und ökologische Untersuchungen, an“, ist von der Unternehmenszentrale in Wien zu hören.

In Eisenerz werden Interessierte am Freitag, dem 8. Mai, von 9 bis 18 Uhr im großen Sitzungssaal der Stadtgemeinde über das geplante Windpark-Projekt informiert.

Windenergie in der Steiermark