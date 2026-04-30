Werden schon bald bis zu 15 Windräder über eine Fläche von 290 Hektar am Steineck in Kammern über das Liesingtal thronen? Nach den Plänen der steirischen Landesregierung könnte dieses Bild in Zukunft Realität werden. Die Nutzung von Windkraft soll in der Steiermark nämlich weiter forciert werden und aus diesem Grund hat die Landesregierung Mitte April die zweite Erweiterung des Sachprogramms Windenergie präsentiert.

Dieser Entwurf, der sich aktuell noch im Begutachtungsverfahren befindet, sieht insgesamt 18 zusätzliche Windkraftzonen vor. Unter ihnen befindet sich im Bezirk Leoben neben den neu ausgeschilderten Vorrangzonen „Himberger Eck“ und „Ochsenkogel-Bärenkogel“ auch die Eignungszone „Steineck-Kammern“, die im Liesingtal für Aufruhr sorgt und im Fokus einer Bürgerinformationsveranstaltung am 5. Mai in Kammern stehen wird.

„Für ein lebenswertes Liesingtal“

Der Verein „Für ein lebenswertes Liesingtal“ mit Gründer Jürgen Blematl macht sich gegen die Pläne des Landes stark und ruft dazu auf, eine Petition gegen die Windkraft-Eignungszone zu unterschreiben. „Die geplante Eignungszone lehnen wir ab, da diese eine erhebliche Beeinträchtigung unseres Lebensraums darstellen würde. Wir fordern eine umfassende Neubewertung der vorliegenden Situation im Liesingtal und ein klares Absehen von der geplanten Eignungszone Kammern-Steineck“, so Blematl, der selbst in Kammern wohnhaft ist.

Die Zone umfasse Gemeindegebiete von Kammern, St. Stefan sowie St. Michael und sei zu mehreren Siedlungsgebieten weniger als zwei Kilometer entfernt. „Die Zone wurde so gewählt, dass sie genau an der Gemeindegrenze zu Traboch verläuft. Damit hat Traboch raumordnungsrechtlich keine Befugnis, obwohl der Eingriff in den Wohn- und Lebensraum des eigenen Siedlungsgebiets massiv ist“, wirft Blematl ein.

Jürgen Blematl © Verein „für ein lebenswertes Liesingtal“

Negative Auswirkungen auf Natur

Zudem gebe es durch die Südausrichtung einer potentiellen Windkraftanlage viel mehr Schatten im gesamten Tal und die negativen Auswirkungen auf die Natur und den Lebensraum geschützter Arten seien auch nicht von der Hand zu weisen. „Die geplante Eignungszone befindet sich nur 650 Meter entfernt von einem Naturschutzgebiet, wo vor zirka zwölf Jahren ein Windkraftprojekt aufgrund der hochsensiblen Vogelzugroute nicht gebaut werden durfte“, so Blematl.

Darüber hinaus seien mit dem Flugplatz Timmersdorf und dem ÖAMTC-Stützpunkt des Christophorus 17 zwei Flugeinrichtungen in unmittelbarer Nähe. Die Errichtung von Windrädern hätte Anpassungen bestehender Flugrouten zur Folge: „Diese Ausweichrouten führen zu zusätzlichen oder längeren Überflügen von Siedlungsgebieten im Liesingtal und damit zu erhöhter Lärmbelastung für die Bewohner der umliegenden Gemeinden“, heißt es von Seiten des Vereins.

Die Sicht auf den potentiellen Windpark vom Marktplatz Kammern (Montage) © Verein „Für ein lebenswertes Liesingtal“

„In enger Abstimmung mit Gemeinden“

Der zuständige FPÖ-Landesrat Stefan Hermann will dem Aufruhr um die Eignungszone im Liesingtal Wind aus den Segeln nehmen: „Mir ist bewusst, dass die Ausweisung neuer Zonen für Verunsicherung sorgt und Fragen aufwirft. Gerade deshalb ist es mir ein Anliegen zu betonen, dass die konkrete Umsetzung vor Ort weiterhin in enger Abstimmung mit den Gemeinden erfolgt und deren Planungshoheit entsprechend berücksichtigt wird“, so Hermann.

Er verweist auf den Unterschied von Vorrang- und Eignungszonen im Sachprogramm Windpark: Während bei Vorrangzonen kein Widmungsverfahren der örtlichen Raumordnung erforderlich sei, müsse bei einer Eignungszone eine Flächenwidmung durch die jeweilige Standortgemeinde erfolgen. „Ich halte ausdrücklich fest, dass es sich in diesem Fall um eine Eignungszone handelt und eine entsprechende Umwidmung ausschließlich durch den Gemeinderat erfolgen kann“, betont der Landesrat.