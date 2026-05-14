Als Hollywood-Star Ashton Kutcher 2014 ein Bild des Grünen Sees mit dem Text „real life Atlantis“ veröffentlichte, war aus dem Geheimtipp in der Obersteiermark endgültig ein Instagram-Hotspot geworden.

Begonnen hat jedoch alles viel früher: Bereits vor der Jahrtausendwende beantragten eine örtliche Bürgerinitiative und die Wiener Umweltorganisation „Alliance for Nature“, das Land möge den beliebten See doch unter Naturschutz stellen.

Stefan Schlögl von der damaligen Bürgerinitiative (verstorben 2004) setzte sich von Anfang an dafür ein, dass der See unter Naturschutz gestellt werden sollte © Digi Tomaschek

Unterschriften wurden gesammelt, man befürchtete, dass durch eine geplante Tiefenbohrung dem Grünen See im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgegraben werden könnte. Die Landesregierung zögerte, es entstand ein regelrechtes Politikum zwischen mehr oder weniger radikalen Befürwortern und anderen Kräften.

Viel Wasser ist die Mur hinuntergeflossen, bevor es 2006 dann so weit war. Der See, genau genommen die Wasseroberfläche (rund sieben Hektar), wurde unter strengen Naturschutz gestellt. Darüber hinaus gilt der Landschaftsschutz.

Die klare Sicht – hier beim Eistauchen im Grünen See, als es noch erlaubt war – war fantastisch © Bildagentur Waldhäusl

In den 20 Jahren seither ist viel passiert: Höhepunkt und vielleicht auch so etwas wie der Verlust der touristischen Unschuld war das Jahr 2014. Damals ging der erste Platz bei der ORF-Reihe „9 Plätze – 9 Schätze“ an den Grünen See. Das löste einen wahren Boom aus, die Gäste kamen zu Tausenden, der kleine Ort war auf den Ansturm nicht vorbereitet.

Kein Geheimtipp mehr

Dennoch: Auf diese Weise wurde der Grüne See, bisher eher ein Geheimtipp, einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Aus halb Europa kamen Busse, und während Tauchen und Baden bisher kein Problem waren, sah sich die Privatstiftung Sucher als Eigentümer des Sees dazu genötigt, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Man wollte das Kleinod bewahren.

Auch Taucher würden zu viel Schlamm aufwirbeln: 2015 wurde es ebenso wie das Schwimmen verboten © Franz Pototschnig

2015 wurden Baden, Tauchen, Schwimmen, das Fahren mit Booten und Luftmatratzen sowie vieles mehr verboten – damit war es auch mit den spektakulären Unterwasseraufnahmen (die Sicht betrug bis zu 50 Metern) vorbei. Der smaragdgrüne See hat dennoch nichts an Attraktivität eingebüßt, denn der Andrang ist nach wie vor ungebrochen.

Zuletzt rückte er verstärkt in die Schlagzeilen, weil Formel-1-Zampano Helmut Marko dort eine alte Gastwirtschaft wachküsst und ein kleines, aber exklusives Hotel errichtet. Es soll noch heuer fertig werden. Bürgermeister Hubert Zinner sieht es als Chance für den Ort. „Alle Auflagen wurden penibel eingehalten“, erklärt er.

Bürgermeister Hubert Zinner © Pototschnig Franz

Die echte Gefahr für den See sind heute weniger die vielen Besucher, sondern die Trockenheit. Vergangenes Jahr verschwand das Wasser im Frühjahr erstmals seit 60 Jahren komplett, heuer zeigte sich vor wenigen Wochen dasselbe Phänomen. Der See, der sich aus Schmelzwasser und Regen speist, schwillt nur an, wenn beides in großen Mengen vorhanden ist.

So sieht der Grüne See aus, wenn es genügend Niederschlag gibt © KLZ / Tina Furtner-Hanisch

Das war heuer bekanntlich nicht so. „Aktuell beträgt der Wasserstand etwa drei Meter, wir hoffen, dass er einfach noch ein bisschen wächst“, meint Zinner.