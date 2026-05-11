Den Nachbarbezirk Bruck-Mürzzuschlag hat der Trendsport „Padel-Tennis“ bereits im Jahr 2021 erreicht, als Lukas Labitsch in Bruck an der Mur die ersten zwei Outdoor-Plätze errichtete. Seit zwei Jahren gibt es auf der Murinsel mit Outdoor-Plätzen und einer Indoor-Halle sogar die größte Padel-Tennis-Anlage in der Steiermark.

Und nun kommt die Sportart auch nach Leoben: Labitsch will drei Padel-Plätze am Tivoli errichten. Mit dem Umbau soll demnächst begonnen werden, eröffnen will der Brucker die Anlage, sobald sie fertig ist – spätestens im Juli.

Kosten von 250.000 bis 300.000 Euro

„Ich habe in Bruck viele Leobener, die Padel-Tennis spielen. Die Sportart boomt. Ich bin überzeugt davon, dass es in Leoben genauso gut funktionieren wird wie in Bruck“, erklärt Labitsch. Deshalb habe er nach einem Standort in Leoben gesucht. Eine Zusammenarbeit mit den Naturfreunden Leoben, die am Tivoli ebenfalls mehrere Tennisplätze betreiben, macht die gewünschte Standorterweiterung nun möglich. Für die Umsetzung des Projektes investiert er etwa 250.000 bis 300.000 Euro.

Auf der Brucker Murinsel gibt es bereits seit mehreren Jahren Outdoor-Padel-Plätze © KLZ / Moritz Prettenhofer

Funktionieren soll das System in Leoben gleich wie auf der Brucker Murinsel. „Es gibt auf der Homepage ein Online-Reservierungstool, womit man einen Platz buchen kann“, informiert Labitsch. Auf der Anlage sollen zudem einmal in der Woche Turniere stattfinden, Kurse für Kinder sowie Erwachsene, Einsteiger und Fortgeschrittene will Labitsch ebenfalls anbieten. „In Bruck haben wir mittlerweile sechs Trainer, ein Teil davon wird auch in Leoben aktiv sein.“ Labitsch habe geplant, mehrmals pro Woche in Leoben selbst vor Ort zu sein. Er ist es auch, der die Turniere durchführt.

Kooperation mit Schulen und Montanuni

Die Anlage soll im Sommer täglich von circa 8 bis 23 Uhr geöffnet sein, „ein Flutlicht macht es möglich, bis spätabends zu spielen“, ergänzt Labitsch. Die bereits vorhandenen Umkleiden am Grundstück sollen zugänglich gemacht werden. Außerdem will der Brucker Unternehmer auch die umliegenden Schulen sowie die Montanuniversität miteinbeziehen und für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende Kurse ermöglichen. Langfristig habe Labitsch für Leoben eine ähnliche Vision wie für Bruck: „Es ist mein Ziel, auch in Leoben eine Halle zu bauen.“

Die Naturfreunde Leoben haben für die restlichen Tennisplätze ebenfalls einen Neustart geplant: „Da die finanziellen Erhaltungskosten von rund 7000 bis 8000 Euro pro Jahr für die Ortsgruppe nicht mehr finanziell stemmbar waren, übernimmt die Landesleitung die Plätze“, erklärt Naturfreunde-Vorsitzender Hermann Maier. Bereits seit Samstag, dem 9. Mai, kann man die Tennisanlage bis Ende September nutzen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet für Naturfreunde-Mitglieder 30 Euro.