Als dann nach den Hits „Volare“, „Capri Fischer“ und „Funiculì, funiculà“, bei denen Mitsingen und Mitklatschen ausdrücklich erwünscht war, noch der Oberohrwurm „O sole mio“ als Zugabe erklang, war im Publikum niemand mehr zu halten, alle sprangen auf und jubelten. Aber auch den übrigen Abend erwies sich „La notte italiana“ in der vollen Burg bei den Taggenbrunner Festspielen als großer Publikumserfolg: Das schafften Maria Nazarova, Alexander Kaimbacher und Clemens Unterreiner mühelos. Das Trio sang auch gemeinsam „Arrivederci Roma“, das in „Arrivederci Taggenbrunn“ umbenannt wurde.
Mühelos und kraftvoll
In dem vielfältigen Programm waren aber nicht nur die leichte Muse etwa auch mit italienischen Canzoni von Tosti, De Curtis und vielen mehr, sondern auch Opernarien angesagt: Aus Donizettis „Don Pasquale“, das Duett „Reich mir die Hand mein Leben“ aus Mozarts „Don Giovanni“ oder „Il mio babbino caro“ aus Puccinis „Gianni Schicchi“. Nazarova konnte nicht nur damit, sondern auch sonst mit mühelosen Höhen, innigen Tönen und reinen Koloraturen ihres Soprans begeistern. Mit seinem schönstimmigen, warmen Bariton mit enormem Stimmumfang traf Unterreiner, der sich auch als charmanter und humorvoller Entertainer erwies, stets den richtigen Ausdruck. Wiewohl der gebürtige Kärntner Kaimbacher sich selbst als krank ansagte, war bei seinem kraftvollen, höhensicheren Tenor nichts von einer Indisposition zu hören. Andrea Linsbauer erwies sich als ideale Begleiterin am Klavier.