Als dann nach den Hits „Volare“, „Capri Fischer“ und „Funiculì, funiculà“, bei denen Mitsingen und Mitklatschen ausdrücklich erwünscht war, noch der Oberohrwurm „O sole mio“ als Zugabe erklang, war im Publikum niemand mehr zu halten, alle sprangen auf und jubelten. Aber auch den übrigen Abend erwies sich „La notte italiana“ in der vollen Burg bei den Taggenbrunner Festspielen als großer Publikumserfolg: Das schafften Maria Nazarova, Alexander Kaimbacher und Clemens Unterreiner mühelos. Das Trio sang auch gemeinsam „Arrivederci Roma“, das in „Arrivederci Taggenbrunn“ umbenannt wurde.

Mühelos und kraftvoll