Mit Montag dieser Woche eröffnete das „Herzstück81“ der Lebenshilfe Fürstenfeld seinen diesjährigen Pop-Up-Store am Hauptplatz von Fürstenfeld. An der Hausnummer 7 gibt es nun zwei Monate lang lässige Designs und handgemachte Unikate von „Herzstück81“ und Holzabdruck. „Der Pop-Up-Shop verbindet Inklusion, Kreativität und Regionalität und lädt zum Stöbern, Begegnen und Mitmachen ein“, freut sich das Team, das kürzlich auch den Inklusionspreis 2025 annehmen durfte.



Mitunter können beim Pop-Up-Shop sogar die Schätzchen der Inneneinrichtung erstanden werden, denn hier stehen Vintage-Möbel im Shabby-Chic-Look von Iduna. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, wie stylish Inklusion sein kann, hat montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr dazu Gelegenheit.

Bester Fleckviehbetrieb Österreichs kommt aus Wenigzell

„Besser geht es fast nicht mehr!“, lautet das Fazit von Tanja und Thomas Sommersguter aus Wenigzell. Grund der Freude: Die Landwirtschaft der Familie wurde von „Fleckvieh Austria“ als bester Zuchtbetrieb Österreichs ausgezeichnet.

Der alljährliche Wettbewerb genießt eine hohe Anerkennung unter Österreichs Fleckviehzüchtern, denn die Bewertungskriterien sind so aufgebaut, dass die Leistungen für den Zuchtfortschritt einen besonders hohen Stellenwert haben. Dazu werden die Milchproduktion, die Fitness sowie Langlebigkeit der Herden bewertet. Gerade in der Milchleistung konnte der Wenigzeller Zuchtbetrieb stark aufzeigen und brachte es auf stolze 12.000 Kilogramm Milchleistung als Durchschnitt bei 65 Milchkühen.