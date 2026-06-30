Susanne Rauschenbach

Teamleiterin Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld, Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark

Schon als Kind von Sprache und Büchern begeistert, war der Berufswunsch nach dem Verfolgen aller Skirennen im Fernsehen klar: Sportreporterin. Um erste Redaktionsluft zu schnuppern, als Schülerin im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Hartberg als „freie Mitarbeiterin“ angeheuert – die Leidenschaft für den Job war entfacht. Und hält 20 Jahre und ein Soziologie-Studium später noch immer an. Mittlerweile nicht nur beruflich, auch privat wieder in der alten Heimat Wurzeln geschlagen.