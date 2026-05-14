300 Jahre liegen zwischen ihnen, die Parallelitäten lassen sich dennoch nicht leugnen. Gilt Antonio Vivaldi als der bedeutendste Komponist des italienischen Barock, sind die Pop-Songs des schwedischen Künstlerquartetts Abba jedem ein Begriff. Dass die Musik bei beiden fröhlich und unbeschwert ist, war einer der Gründe, warum sich Dirigentin und Organisatorin Hermine Pack heuer beim Programm der Schlosshofserenade für Vivaldi und Abba entschieden hat. „Gerade in Zeiten, in denen so viel Negatives passiert und die so verstörend sind, tut das gut“, ist sie sich sicher, dass die Musik der beiden „Weltstars“, wie Pack sie bezeichnet, beim Publikum gut ankommen wird.

Preisgekrönte Solisten

„Vivaldi hat vor 300 Jahren gelebt und ist noch immer berühmt, Abba sind in jüngerer Zeit berühmt geworden und werden noch viele Jahre berühmt bleiben“, sagt Pack und freut sich, dass sie für beide Teile preisgekrönte Solisten gewinnen konnte. Während bei den „Vier Jahreszeiten“ die Geigerin Albana Lacì, die mit vielen renommierten Barockspezialisten zusammenarbeitet, den Solopart übernehmen wird, gibt bei den Abba-Songs Nina Bernsteiner gemeinsam mit Linda Mühl den Ton an. „Nina Bernsteiner ist nicht nur eine vielfach preisgekrönte Opernsängerin, sondern ein stilistisches Ausnahmetalent“, freut sich Pack auf den Auftritt der Ebersdorferin gemeinsam mit dem Kammerorchester Hartberg.

Letzterem wird beim Konzert einiges abverlangt. Immerhin müssen auch sie sich musikalisch auf eine Zeitreise begeben. Waren es vor 300 Jahren alte Instrumente, deren Klangwirkung bei weitem nicht so präsent war wie in unserer Zeit, wie die Dirigentin erklärt, musiziert das Orchester im zweiten Teil gemeinsam mit einer Band. Neben vielen bereits sehr erfahrenen Orchestermitgliedern wirken auch zahlreiche Geigenschüler Packs im Klangkörper mit. „Auch Vivaldi hat mit seinen Schülern musiziert, ich mache das mit meinen Streicherschülern ebenso“, betont Pack und sieht noch eine Parallelität: „Sowohl die Musik Vivaldis, als auch jene von Abba, trifft die Herzen im Publikum und berührt sie. Beide Teile sind sehr emotional, finde ich.“

Nina Bernsteiner wird mit ihrer Stimme bei den Abba-Songs das Publikum begeistern © Nina Bernsteiner

Überraschung und Gastmoderator

Neben dem bekannten Programm wartet auf Zuhörer auch eine kleine Überraschung. Details will sich Pack noch keine entlocken lassen. Und es gibt in diesem Jahr einen Gastmoderator. Auch ihn betreffend hält sie sich bedeckt: „Er ist international versiert und in vielen Opernhäusern beschäftigt.“ Und auch wenn die Wochen bis zum 27. Juni noch sehr probenintensiv sein werden, freut sich Pack gemeinsam mit den Musikern auf den Abend im Schlosshof: „Es wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben.“