Im Film „Matrix“ hat Hauptdarsteller Neo die Wahl: Nimmt er die blaue Pille, verbleibt er in der schönen Illusion. Nimmt er die rote Pille, erfährt er die unbequeme Wahrheit. Genau so funktioniert auch diese Kolumne: Der folgende Absatz ist die blaue Pille, ein Fest des guten Lebens. Die weiteren Absätze sind dagegen die rote Pille – die harte Wirklichkeit.

Also los: Am Strand wird es in diesem Jahr noch mehr Service, mehr Events, mehr Konzerte geben, zudem mehr Platz für Hundebesitzer und mehr Spielmöglichkeiten für Kinder. Die rührige Strandverwaltung gibt wie schon 2025 ordentlich Gas. Die ersten Buchungszahlen sprechen, zumindest online, von einem Plus von 25 Prozent. Und der Parco delle Rose ist endlich wieder eröffnet. Die Arbeiten dauerten rund 200 Tage und kosteten 890.000 Euro. Mehr als 150 Rosensorten wurden gepflanzt, und der Park soll zu einer echten Begegnungsstätte werden.

Drogenring

Nun zur roten Pille. Die Carabinieri haben einen 35-jährigen Gradeser festgenommen, der hier über Jahre einen Drogenring aufgebaut hatte. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler dann Heroin, Haschisch, Methadon, MDMA, K.o.-Tropfen, dazu Bargeld und Feinwaagen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Offenbar war er kurz davor, nach Südamerika zu türmen.

Licht- und Schattenseiten

Zeit zum Durchatmen blieb kaum, denn wenige Tage später tauchte Grado im nationalen TV-Magazin „Fuori del coro“ auf. Ein Reporter deckte ein schmutziges Geschäft rund um die Einschleusung illegaler Migranten auf. Das System funktioniert so: Ein Bangladescher zahlt einem Unternehmer über Mittelsmänner 3000 Euro und bekommt dafür einen Arbeitsvertrag. Das bedeutet, dass er legal nach Italien einreisen und sich niederlassen kann. Bloß tritt er die Arbeit nicht an, ist aber fortan im Land. Alternativ tritt er die Arbeit tatsächlich an, aber zu unterirdischen Bedingungen, er ist ja dem Arbeitgeber ausgeliefert. Beide Varianten sind übel.

Für die TV-Sendung gab sich ein Reporter als Unternehmer aus und bot einem bereits ansässigen Bangladescher in Grado einen fingierten Arbeitsvertrag gegen Geld an. Der Mann akzeptierte, weil er offenbar eine Liste von Interessenten hat. Die Opposition tobt. Der Fisch stinkt vom Kopf und vom Schwanz – denn es braucht ja auch Unternehmer, die genau diese fingierten Arbeitsverträge ausstellen.

Diese Meldungen zeigen, dass unser Grado nicht nur ein romantischer Fischer- und Urlauberort ist, sondern auch eine Kleinstadt mit den üblichen Problemen. Wer will, kann es auch positiv umdeuten: Der Ort ist keine Kulisse, sondern voller echter Menschen mit all ihren Licht- und Schattenseiten.