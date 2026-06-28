Monatelang war es ein Hin und Her. Zwei kleine Buben, eine Landwirtschaft mit rund 50 Mutterschafen und dem Anbau von Getreide, nebenbei ein altes Haus herrichten – eigentlich hatte Beate Stückler alles im Griff. Auch die Beckenbodenprobleme nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Matthias hielten sie nicht von der Arbeit ab. Als sich dann ihr dritter Sohn Martin auf den Weg machte, war es ihre betreuende Hebamme, die ihr eines Tages einen Zettel mit dem Angebot der Frühen Hilfen in die Hand drückte. „Sie hat gemeint, ich soll einmal dort anrufen, weil es dort für mich möglicherweise ein Angebot gibt, das mich entlastet“, erinnert sich die Oststeirerin.

Hebamme ließ nicht locker

Auf den Rat hat die 37-Jährige nicht gleich gehört. Monatelang hat sie den Gedanken beiseite geschoben, sich dann aber doch mehrere Male auf der Homepage durchgeklickt. Weil die Hebamme nicht locker ließ, griff Stückler dann kurz vor der Geburt doch zum Telefon. „Es war ein sehr nettes Gespräch“, erinnert sich die Thannhausnerin. Als Martin schließlich Anfang Jänner auf der Welt war, kam wenig später zum ersten Mal Nicole Berchtold-Pichlbauer, die als Familienbegleiterin in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz arbeitet, vorbei. Sie hat sich die Situation vor Ort angeschaut und nach passenden Unterstützungsangeboten für die Familie gesucht.

„So sind wir auf die Familienpatenschaften der Chance B gestoßen und auf das Projekt der Leihoma, das es in Weiz gibt“, erzählt Stückler, deren Mann Paul nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in seiner Arbeit als Tierarzt sehr eingespannt ist. Schließlich fand sich über die Chance B eine Dame, die die Stücklers jetzt drei Stunden pro Woche unterstützt und auch eine Leihoma kommt einmal pro Woche für bis zu vier Stunden vorbei. „Sie hilft mir mit den Kindern oder kocht manchmal sogar ein Mittagessen für uns“, strahlt Stückler, deren ältester Sohn erst vier Jahre ist und damit auch noch zur Gänze zuhause betreut wird. „Wenn eine der beiden Damen bei uns ist, habe ich einmal ein bisschen Luft und kann beispielsweise auch einmal etwas für meinen Beckenboden tun“, erzählt sie.

Bei Nicole Berchtold-Pichlbauer (hier auf einem Sujetbild) fühlte sich Beate Stückler sofort gut aufgehoben © KK

Weitere Unterstützung

Die Zeit der Unterstützung ist allerdings begrenzt, die Familienpatenschaften der Chance B gibt es nur für ein halbes Jahr. Weil man die Dreifach-Mama bei den Frühen Hilfen aber auch danach nicht hängen lassen möchte, gibt es bereits weitere Ideen, wie man die Stücklers ab Herbst unterstützen könnte. So ist unter anderem die Idee entstanden, bei Sozialhilfe-Schulen anzufragen, ob nicht jemand sein Praktikum im Herbst bei der Familie in Thannhausen absolvieren könnte. Denn auch die Großeltern sind nicht immer greifbar. Beate Stücklers Eltern wohnen in Bruck an der Mur und kommen zumindest einmal pro Woche, die Eltern ihres Mannes Paul haben noch drei weitere Enkelkinder, auf die sie regelmäßig aufpassen. „Aber zumindest einen Nachmittag pro Woche unterstützen sie uns auch.”

Wie bei den Stücklers, muss es nicht zwingend den einen Grund oder gar eine Diagnose geben, dass man das Angebot der Frühen Hilfen in Anspruch nehmen kann. „Wir sind da, wenn Themen und Herausforderungen noch nicht genau benannt werden können“, sagt Ingrid Haas-Haindl, die die Frühen Hilfen in der Versorgungsregion Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark leitet. Jeder, der das Gefühl habe, dass sich etwas nicht richtig anfühle, könne sich melden. Das können auch Papas oder Großeltern sein, auch anonym.

Ingrid Haas-Haindl leitet die Frühen Hilfen in der Region © KLZ / Susanne Rauschenbach

Hilfe annehmen

Heute ist Beate Stückler froh, dass ihre Hebamme damals nicht locker gelassen hat. „Ich kann das auf jeden Fall nur allen empfehlen. Man fühlt sich gleich umsorgt“, sagt sie und ist sich nach dieser Erfahrung sicher, dass man mehr im Team als alleine schafft und man Hilfe annehmen sollte, wenn sie einem angeboten wird. „Ruft einfach an, wenn ihr euch nicht hinausseht“, rät sie anderen Müttern.