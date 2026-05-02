„Es geht, wenn man geht“ – diesen Satz hat sich Peter Gamperl 2010 zum Lebensmotto gemacht. Damals war er auf einer von mehreren Etappen des Jakobswegs unterwegs, weitere sieben Jahre sollte es dauern, bis er den Weg zu einem Ende brachte. Und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er auf ihm unterwegs war. Als Gamperls Frau Elfi im Dezember 2024 nach schwerer Krankheit gestorben war, formierte sich der Gedanke, den Weg rückwärts und damit zurück in ein neues Leben zu gehen. Auf viele Fragen, die nach dem Schicksalsschlag zum Thema wurden, beschloss Gamperl auf dem Weg Antworten zu suchen.

Ungewöhnlicher Zeitpunkt

Ende September 2025 war die Zeit reif, eine berufliche viermonatige Auszeit möglich. „Die Idee von einem Pilgerort nach Hause und damit zurück ins Leben zu gehen, habe ich schon lange vor Elfis Tod auf einer Pilgerbegleitausbildung mitgenommen“, erinnert sich Gamperl. Dass der Start im Herbst und damit zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit war, störte ihn nicht. „Ich wollte nicht zu lange warten, konnte meine Kinder nach dem Tod von Elfi aber auch nicht gleich alleine lassen.“

Die ersten Wochen begleitete Peter Gamperl herrliches Wetter, das sollte sich im Laufe der Reise aber komplett ändern © KK

Was Gamperl dabei nicht bedacht hatte, war, dass die Quartiersuche in der kalten Jahreszeit nicht ganz einfach werden würde und dass keine anderen Pilger in dieselbe Richtung gehen. „Vor allem in Frankreich war es schwierig. Die Sprache habe ich dort auch nicht so gut verstanden“, erzählt er. Erschwerend kam hinzu, dass er diesen Teil der Strecke Jahre zuvor gemeinsam mit seiner Elfi gegangen war. „Das war sehr emotional.“

112 Kilo als Herausforderung

Startete Gamperl Ende September bei angenehmen Temperaturen, waren die ersten Wochen vor allem körperlich schwierig. „Ich hatte 112 Kilo. Als ich nach sieben Tagen mit meinem Sohn David telefoniert habe, hat er mir gratuliert und gemeint, ich hätte schon länger durchgehalten als gedacht“, lacht Gamperl und hat nie ans Aufgeben gedacht, auch „wenn es Tage gegeben hat, die mich angezipft haben.“ Er erinnert sich dabei an tagelangen dichten Nebel in der Schweiz oder minus 17 Grad im Jänner.

Sein Ziel, das Grab seiner Frau in Hartberg, hat er auf den rund 2500 Kilometern nie aus den Augen verloren. „Ich habe, bevor ich fortgegangen bin, eine Jakobsmuschel an ihr Grab gehängt, die habe ich am Ende wieder abgeholt“, erzählt Gamperl. Gemeinsam mit den Eheringen, die er vor dem Start der Reise verketten ließ und immer bei sich trug, hängt sie nun in seinem Schlafzimmer.

In Hartberg wurde er von vielen lieben Menschen empfangen, die ihn ein Stück des Weges begleiteten © KK

Weg soll Mut machen

Angekommen ist er an seinem Ziel am 24. Jänner, mit vielen Antworten auf beim Start noch ungeklärte Fragen. Zwar hat er seinen Weg für besondere Ereignisse, wie die Ankunft seines ersten Enkelkindes oder Weihnachten für wenige Tage unterbrochen, ist danach aber an derselben Stelle wieder weitergegangen.

Am Ziel war es vor allem unendliche Dankbarkeit, die er verspürt hat. Aber auch die Erkenntnis, dass es sich lohnt auch in schwierigen Zeiten nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, ist für ihn essentiell. „Auch wenn es dir heute schlecht geht, ist morgen wieder ein neuer Tag“, sagt Gamperl und will andere Menschen ermutigen, nach einem Schicksalsschlag weiterzugehen und weiterzuleben. „Es gibt noch immer schöne Seiten im Leben“.