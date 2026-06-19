Die vereinzelten Bauzäune auf dem Areal lassen es schon erahnen, was in den nächsten Monaten hier passieren soll: Das Bundesschulzentrum (BSZ) in Hartberg steht vor einer umfassenden Sanierung und Vergrößerung. Vor rund drei Jahren war das Mammutprojekt der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bereits präsentiert worden. Damals war der Baustart noch mit Frühjahr 2025 angesetzt worden. Im Herbst 2026 soll es nun tatsächlich soweit sein, heißt es von der BIG.

Zusätzliches Stockwerk

Da das BSZ, in dem das Bundesrealgymnasium, die Handelsakademie, die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und die Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik beheimatet sind, aus allen Nähten platzt, werden etwa mehr Klassenräume geschaffen, indem ein zusätzliches Stockwerk errichtet wird. In der Mitte des Gebäudes soll zudem eine „Begegnungszone“ entstehen.

Darüber hinaus soll das Gebäude umfassend thermisch saniert und erneuert werden – von der Fassade über die Fenster bis hin zum Dach. Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen sei es hier zu einer Erweiterung des Projekts gekommen, auch Geothermie-Bohrungen werden nun durchgeführt. „Mit diesen Investitionen wird das Gebäude auf einen wesentlich besseren und nachhaltigeren Standard gebracht“, erklärt Bernd Wiltschek, Leiter des Unternehmensbereichs Schulen bei der BIG.

Turnsaalparkplatz gesperrt

Noch vor dem offiziellen Baustart im Herbst finden deshalb auf dem Turnsaalparkplatz bereits in den Sommermonaten Tiefenbohrungen für die Geothermie statt: „56 Sonden mit je 96 Meter Tiefe werden zukünftig zur Unterstützung der Temperierung des Schulgebäudes dienen und ca. 53 Prozent der theoretisch benötigten Heizleistung für das gesamte Schulgebäude liefern“, heißt es von der BIG im Detail.

Der Turnsaalparkplatz beim Bundesschulzentrum ist ab 22. Juni komplett gesperrt. Die Zufahrt ist nicht möglich und es gibt auch keine Umkehrmöglichkeit © KLZ / Daniela Buchegger

Die Vorbereitungsarbeiten für die Bohrungen beginnen am kommenden Montag, bestätigt Johannes Meringer, Direktor der HLW Hartberg und Schulverwalter des BSZ. Ab 22. Juni ist der Turnsaalparkplatz deshalb komplett gesperrt und die Zufahrt für Eltern, Schüler und Lehrpersonen nicht mehr möglich. Es gibt auch keine Umkehrmöglichkeit. „Die Fußwege werden aber mit Baustellengittern gesichert und bleiben begehbar, auch der Turnsaaleingang bleibt offen“, betont Meringer.

Johannes Meringer ist Direktor der HLW Hartberg, in der die Hausverwaltung des Bundesschulzentrums angesiedelt ist © Vera Hausberger

Die Erweiterung des Bauprojekts um die umfassende thermische Sanierung samt Geothermie-Bohrungen habe jedoch auch dazu geführt, dass sich die Kosten von ursprünglich 29 Millionen auf rund 60 Millionen erhöht haben, die die BIG im Auftrag des Bildungsministeriums investiert. Dies hat indirekt auch zur Folge, dass sich der Baubeginn zuletzt weiter verzögert hat und der anvisierte Start im Herbst ebenfalls noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Unterfertigung fehlt

Denn dafür fehlt laut BIG noch die Unterfertigung des Mietvertrags vom Bildungsministerium, das das Gebäude für die Schulen von der BIG mietet. Da das Schulbauprojekt erweitert worden ist, haben sich auch die Mietkonditionen verändert, erklärt Wiltschek von der BIG. „Es kam in Folge zu neuen Mietvertragsverhandlungen, die sich nun seit Beginn 2026 ziehen.“

Er ist aber zuversichtlich, dass es zeitnah zu einem Abschluss kommt, sodass im Herbst mit den Hauptmaßnahmen der Sanierung begonnen werden kann. Ungeachtet dessen würden bereits vorbereitende Arbeiten, wie die Tiefenbohrungen, durchgeführt werden.

„Freigabe in den nächsten Wochen“

Von Seiten des Bildungsministeriums verweist man hinsichtlich der Verzögerung auch auf das Finanzministerium (BMF). „Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung der Planung sowie der erforderlichen Abstimmungsprozesse mit BIG und BMF konnte der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht realisiert werden. Für die haushaltsrechtlich vorgesehene Einvernemensherstellung wurde das BMF befasst (dort seit Februar 2026) zur Prüfung“, heißt es vom Bildungsministerium. Allerdings gehe man von einer Freigabe durch das Finanzministerium in den nächsten Wochen aus. Unmittelbar danach soll der Mietvertrag mit der BIG abgeschlossen werden.