Die Raiffeisenbanken Mittleres Lavanttal, Unteres Lavanttal und Eberndorf schließen sich als „Raiffeisenbank Koralpe-Klopeiner See“ zusammen. Durch den Zusammenschluss entstehe eine führende Regionalbank mit einer Bilanzsumme von über einer Milliarde Euro und mehr als 38.000 Kunden in der Region Unterkärnten, dem wirtschaftlichen Ballungsraum „Area Süd“ sowie den angrenzenden Märkten in Slowenien. Daraus würden sich auch „neue Chancen ergeben, die Marktposition in der gesamten Wirtschaftsregion auszubauen und strategisch weiter zu wachsen“, heißt es. Ziel sei es, „individueller auf verschiedene Kundengruppen“ einzugehen. Sämtliche Bankstellen bleiben unverändert bestehen.

Im Vorfeld fanden „intensive Gespräche zwischen Vorständen und Aufsichtsräten der beteiligten Banken, in einem konstruktiven und partnerschaftlichen Rahmen“ statt. Gleichzeitig arbeiteten bereichsübergreifende Teams über ein Jahr lang intensiv an der Vorbereitung und Umsetzung. Die finale Entscheidung lag bei den Mitgliedern: Im Zuge der Generalversammlungen wurde in den vergangenen Tagen über die Fusion abgestimmt. Der zukünftige Firmensitz der neuen Bank wird im gegenwärtig neu entstehenden Kompetenz- und Businesscenter in Wolfsberg, der sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befindet, sein.

Im Dezember 2025 fand der Spatenstich für den neuen Standort in Wolfsberg statt © Bettina Friedl

In den Bau werden mehr als 14 Millionen Euro brutto investiert. Am 4. Dezember 2025 wurde der Spatenstich für den Neubau gesetzt, in dem rund 50 Personen ihren Arbeitsplatz haben werden. Mit der Fertigstellung werde im Sommer 2027 gerechnet.

Auch der Firmenkundenbereich werde weiter ausgebaut, „um Unternehmen bei ihren Investitionen und wirtschaftlichen Vorhaben noch gezielter zu begleiten“. Die persönliche Betreuung bildet weiterhin den Kern des Serviceangebots. Darüber hinaus ist die Einführung eines eigenen Private Banking-Segments vorgesehen, das individuelle Finanzlösungen und umfassende Veranlagungskonzepte zur Stärkung finanzieller Unabhängigkeit bietet.