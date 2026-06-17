Die neue Sommerrodelbahn am Klippitztörl, die sogenannte „Klippitz-Rodel“, wird bald eröffnet. Und zwar am Samstag, dem 20. Juni, im Rahmen des Almauftaktes. An diesem Tag gibt es von 14 bis 17 Uhr auch gratis Fahrten mit der Sommerrodelbahn sowie von 10 bis 17 Uhr kostenlose Liftfahrten. Das Parken bei der Talstation ist gratis.

Zum Hintergrund: Die Sommerrodelbahn am Klippitztörl wurde nach 22 Jahren umfassend modernisiert, 60 neue Rodeln wurden angeschafft, die über eine elektronische Abstandsmessung und über mehr Beinfreiheit verfügen. Durch die Investition erhöhen die Betreiber die Sicherheit der Bahnbenützung, außerdem ist nun ein Betrieb bei Regen möglich. Der Streckenverlauf blieb gleich. Die Sommerrodelbahn zählt mit über 1400 Metern Streckenlänge, rund 260 Höhenmetern sowie 18 Kurven, Brücken und Unterführungen zu den größten Anlagen des Landes. Rund 20.000 Besucher nutzen das Angebot jährlich.

1,4 Millionen investiert

Insgesamt flossen über 1,4 Millionen Euro in das Projekt, wobei die Hohenwart Skilift Gesellschaft den Großteil stemmt. 250.000 Euro kommen aus der See-Berg-Wander-Rad-Offensive des Landes Kärnten und rund 180.000 Euro seitens des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF)

Nach der Eröffnung kostet eine Fahrt Lift- und Rodelspaß für Erwachsene 16 Euro (ein Dreierblock kostet 40 Euro) und für Kinder bis 15 Jahre sind es 11,50 Euro (der Dreierblock 28 Euro). Den Rodelspaß alleine (ohne Liftfahrt) gibt‘s um 10 Euro für Erwachsene und um 8,50 Euro für Kinder. Günstiger ist es mit der Kärnten Card: Erwachsene zahlen für eine Fahrt Lift- und Rodelspaß 13 Euro (im Dreierblock 32 Euro) und Kinder 9,50 Euro (im Dreierblock 22,50 Euro).

Liftspaß deshalb, weil man mit dem Doppelsessellift auf den Gipfel des Hohenwart auf 1818 Metern Seehöhe zur Bergstation der Sommerrodelbahn fährt. Die Bahn führt dann mit Steilkurven, Brücken und Unterführungen nach unten, wobei bei der Fahrt 260 Höhenmeter überwunden werden.

Am Klippitztörl wartet auch ein Erlebnisklettergarten mit Hängebrücken, Klettersteigen, Felsen- und Baumelementen sowie Seilrutschen. Für Kinder ab 5 Jahren gibt‘s einen „Kiddy Kletter-Park“