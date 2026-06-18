Beim „Großen Preis von Österreich“ am Red Bull Ring in Spielberg werden jährlich rund 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Für eine bequeme Anreise sorgt seit vielen Jahren das Shuttle-Service, das von der Lavanttaler Agentur MMMcom GmbH mit Inhaber Maximilian Knabl organisiert wird. „Bereits seit Ende 2010 waren wir als Dienstleister im Bereich Eventmanagement und Personalconsulting für das Projekt Spielberg tätig. Im Zuge der Vorbereitungen auf die Großveranstaltungen am Red Bull Ring wurde rasch deutlich, dass für Besucherinnen und Besucher aus einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern effiziente und unkomplizierte Anreiselösungen benötigt werden. Daher wurden wir von der damaligen Projektleitung beauftragt, ein entsprechendes Shuttle-Service-Konzept zu entwickeln“, erzählt Knabl.

Inhaber Maximilian Knabl © MMMcom GmbH

Für ihn war von Anfang an klar, dass aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten sowie der zu erwartenden Verkehrsbelastung alternative Anreisemöglichkeiten eine wesentliche Rolle spielen würden. „Das Shuttle-Service hat sich seither als wichtiger Baustein eines nachhaltigen und leistungsfähigen Mobilitätskonzepts rund um die Veranstaltungen am Red Bull Ring etabliert“, so der Unternehmer.

Durch den Besucheransturm der letzten Jahre wurde das Angebot deutlich erweitert. „Die Formel 1 zählt mit rund 300.000 Gästen an einem Rennwochenende zu den größten Herausforderungen im Bereich der Veranstaltungslogistik. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei das bewährte Nächtigungs-, Ticket- und Shuttle-Konzept, das wir gemeinsam mit den Tourismusregionen Lavanttal, Klopeiner See – Südkärnten sowie der Region Murtal/Zirbenland umsetzen. Ziel ist es, den Gästen eine möglichst komfortable, digitale und stressfreie Anreise zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur rund um den Red Bull Ring zu entlasten.“

Verkehrsstau rund um das Formel-1-Rennen © KLZ/Eder

Doch wie genau wurde darauf eingegangen? „Im Zuge des Ausbaus wurden zusätzliche Haltestellen in das bestehende Netz aufgenommen. Dazu zählen unter anderem neue Standorte rund um den Klopeiner See sowie in Weißkirchen und Obdach. Parallel dazu wurde die Anzahl der Shuttleverbindungen erhöht. Durch diese Erweiterungen konnten wir die Kapazitäten deutlich steigern und das Angebot noch attraktiver gestalten.“

Mehrere Haltestellen

Die Shuttles verkehren im Linienverkehr zu den veröffentlichten Zeiten und Haltestellen entlang der jeweiligen Routen. Die Zufahrt erfolgt direkt zu den Busterminals Projekt Spielberg hinter der Red Bull Tribüne. Zu den Haltestellen zählen die am Klopeiner See, Völkermarkt/Griffen, St.Andrä/Wolfsberg/St. Gertraud und Bad St. Leonhard/Reichenfels/Obdach. Hinzu kommt das Angebot des Race-Taxis – ein 8-Sitzer-VIP-Shuttle. Die genauen Infos und Buchungen gibt es auf www.servus-lavanttal.at.

Trotz der wirtschaftlichen Lage in allen Bereichen zeigt sich Knabl, der dieses Angebot bei vielen Großveranstaltungen am Red Bull Ring durchführt, durchaus zufrieden: „In Summe gehen wir davon aus, dass wir in den vergangenen 16 Jahren weit über 100.000 Gäste aus den unterschiedlichsten Regionen zu den Veranstaltungen transportiert haben. Bei den Shuttle-Angeboten und Nächtigungspaketen spüren wir eine starke Nachfrage.“