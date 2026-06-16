Nachdem die 8000 Quadratmeter große Lebek-Halle im Süden von Wolfsberg im September 2024 aufgrund eines technischen Defektes im Disko-Bereich bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist, entschied sich Unternehmerfamilie Lichtenegger als Besitzer der Immobilie, stattdessen ein Bürozentrum zu errichten. „Wir sehen große Nachfrage nach modernen Büroflächen in der Bezirkshauptstadt und wollen damit einen Beitrag zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung leisten“, so Romana Lichtenegger, geschäftsführende Gesellschafterin der LG-Immo GmbH in Wolfsberg

Am 15. Juni fiel mit dem Spatenstich der Startschuss für das Bürozentrum namens „H3“. Auf dem 23.525 Quadratmeter großen Areal entsteht ein moderner „Office-Park“, der aus der Vogelperspektive die Form von einem „H“ hat – daher der Name „H3“, wobei die 3 für die Hausnummer in der Lagerstraße steht. Insgesamt entstehen 2576 Quadratmeter an neuen Büroflächen, die Fertigstellung ist für September 2027 geplant. „Umgesetzt wird das Projekt von Firmen aus dem Bezirk Wolfsberg. Damit bleiben Wertschöpfung und Beschäftigung im Lavanttal“, betont Familie Lichtenegger, Inhaber der Firma „Lico“. Investiert werden 12 Millionen Euro.

Am über 23.000 Quadratmeter großen Lebek-Areal entsteht ein Bürozentrum © René Knabl

Zum Baustart sind knapp zwei Drittel der Mietflächen im dreigeschoßigen Baukörper für die zukünftigen Mieter vergeben. Bereits seit längerem fixiert: Die Zurich Versicherung wird einer der Ankermieter im neuen „Office-Park“ sein. Ebenso wird „pro mente“ Kärnten hier eine neue Heimstätte finden, für viele Angebote im Bereich der psychischen und sozialen Gesundheit. Dazu zählen die „Tagesstätte Saluto“ für Jugendliche und junge Erwachsene sowie „Vormodul & Ausbildungs-Fit“ – ein Angebot für junge Menschen, die Unterstützung für ihre berufliche und schulische Ausbildung suchen. Menschen mit besonderen Bedürfnissen finden Beschäftigung in speziellen Arbeitsprojekten, und auch ein Integrationscafé ist vorgesehen.

„Noch können wir maßgeschneiderte Büros verschiedener Größen für Interessenten anbieten und gehen gerne auf spezielle Wünsche ein“, so Romana Lichtenegger. Interessenten können sich per E-Mail an lebek@lico.or.at wenden.

Ein Großbrand vernichtete Ende September 2024 die Lebek-Halle in Wolfsberg © FF Wolfsberg

Ein Teil der alten Mieter der Lebek-Halle, wie der 1. Lavanttaler Tanzsportclub (LTSC) oder das Sportgeschäft Macron, haben inzwischen eine neue Adresse. Dass es aufgrund der behördlichen Auflagen keine Disko mehr im Neubau geben wird, gab Familie Lichtenegger schon vor über einem Jahr bekannt. Und auch die Indoor-Spielewelt, die einige Tage nach dem Großbrand eröffnet hätte werden sollen, ist kein Bestandteil des neuen Projektes in der Lagerstraße. Gastronom Seppi Berglitsch plant zwar eifrig an einem neuen Spieleparadies für Kinder, über den Standort und das geplante Eröffnungsdatum will er vorest aber noch keine näheren Infos preis geben.

Polizei zieht um

Mit dem „Office-Park“ hat sich Familie Lichtenegger jedenfalls an der Ausschreibung für die zukünftige Unterbringung der Polizeidienststelle Wolfsberg beteiligt. Zuletzt waren noch zwei Immobilien im Rennen, doch zum Lebek-Areal, das den Namen durch die damalige Kleiderfabrik Lebek hat, ist ausgeschieden. Doch wo die Polizei nun hinsiedeln wird, verrät das Bundesministerium für Inneres noch nicht: „Die derzeitige Polizeiinspektion entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Polizeidienststelle. Daher wurde im Rahmen eines strukturierten Auswahlverfahrens ein neuer Standort ermittelt. Da die finalen Mietvertragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, können derzeit keine bestätigten Informationen zum künftigen Standort oder zu Vertragsdetails bekannt gegeben werden.“ Die bestehende Dienststelle in der Lindhofstraße, die es seit Anfang der 1990er-Jahre (erst noch als Gendarmerieposten Wolfsberg) gibt, wird nach der Übersiedlung aufgegeben.