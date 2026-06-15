Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband AKV Europa vermelden, wurde über das Reinigungsunternehmen von Sabine Riegler aus St. Stefan bei Wolfsberg ein Konkursverfahren über einen Gläubigerantrag eröffnet. Betrieben wird Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung.

Ab sofort können Gläubigerforderungen im Verfahren bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 13. Juli angemeldet werden. Von der Insolvenz sind laut AKV Europa zwei Dienstnehmer betroffen. Derzeit liegen weder dem KSV 1870, noch dem AKV Europa Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Zum Insolvenzverwalter wurde Franz Poganitsch in Wolfsberg bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 28. Juli statt.