Über das Vermögen der Taxi Stroissnig GmbH mit Sitz am Rindermarkt 4/15 in Wolfsberg ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das vermelden der Alpenländischer Kreditorenverband (AKV Europa) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Peter Fejan aus Bleiburg/Pliberk bestellt. Die Berichtstagsatzung sowie die erste Gläubigerversammlung finden am 14. Juli 2026 um 11 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt. Dabei wird über die weitere Vorgangsweise entschieden. Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind 12 Dienstnehmer betroffen.

Gläubiger müssen ihre Forderungen bis spätestens 30. Juni 2026 beim Gericht anmelden. Ab sofort können Gläubigerforderungen über den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) oder den AKV Europa (klagenfurt@akveuropa.at) eingereicht werden