„Man muss zufrieden sein mit der Lösung“, kommentiert Hannes Riedenbauer die noch nicht ganz abgeschlossenen Renovierungsarbeiten der Leichtathletikanlage im Stadion des TSV Hartberg. Als Leiter der Sektion Leichtathletik kennt er die Bedürfnisse seiner rund 40 Vereinsmitglieder genau – und auch jene der vielen Hartberger Schulen, die hier trainieren.

Denn „die Anlage ist ja eigentlich als Bundesschulzentrumsanlage entstanden“, so der Sektionsleiter. Aber mit den Erfolgen der Fußballmannschaft sei sie immer mehr zu einem Stadion für den Ballsport geworden. Dennoch habe die Stadt eine Verpflichtung gegenüber den Schulen, weshalb im Zuge der Renovierungsarbeiten der neuen Profertil-Arena auch der Leichtathletikbereich angegangen wurde.

„Weltneuheit“ mit Tribüne innerhalb der Laufbahn

Sechs statt fünf Bahnen auf der 400 Meter Laufbahn, neue Sprunggruben im nördlichen Halbkreis des Stadions sowie ein eigener Bereich zum Kugelstoßen hinter der Südtribüne – all das habe man mit rund 800.000 Euro bewerkstelligt, so Manfried Schuller von der Stadtgemeinde Hartberg.

Trotz all der Neuerungen sei an groß angelegte Meisterschaften jedoch nicht zu denken: „Als Wettkampfstadion ist es ein bisschen schwierig“, meint Riedenbauer, der sich durchaus auch für ein kleineres Trainingszentrum „irgendwo anders“ hätte erwärmen können.

Jetzt ist man zwar wieder im Stadion, jedoch mit Einschränkungen. Aufgrund der „Weltneuheit“ einer innerhalb der Laufbahnen positionierten Südtribüne, wie sie Riedenbauer nennt, hält er „österreichische Nachwuchsmeisterschaften“ oder dergleichen für nicht durchführbar. Einer der Gründe: die schlechte Übersicht bei Laufwettbewerben, für die man zusätzliche Wettkampfrichter bräuchte

„Keine Vollausstattung“

„Die Laufbahn ist von der Tribüne nicht zu 100 Prozent einsehbar, das ist vielleicht der eine kleine Nachteil“, gibt Manfried Schuller zu. Auch handele es sich bei der neuen Anlage um „keine Vollausstattung im Sinne des internationalen Leichtathletikstadions“.

Die wesentlichen Dinge seien jedoch wieder vorhanden, also Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen. Zudem habe man „eine Symbiose mit den Schulen“ angestrebt, die als Hauptnutzer der Anlage gelten. „Mit Anfang Juli sollte sie in Vollbetrieb gehen“, ist sich Schuller sicher. Was noch fehlt, ist die Linierung der Laufbahnen.