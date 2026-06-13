Alles neu macht der Mai, heißt es so schön. In Bezug auf die Ärztelandschaft in Hartberg bringt jedoch der Juli einige Neuerungen und vor allem neue Gesichter. Gleich mehrere Pensionsantritte von Ärzten in der Bezirkshauptstadt sorgen für einen Umbruch und teils eine Verjüngung. Da die Nachfolger bereits in den Startlöchern stehen, ist ein nahtloser Übergang möglich.

Das freut auch Alexander Moussa – nicht nur als Allgemeinmediziner mit Ordination in Hartberg, sondern auch in seiner Funktion als kassenärztlicher Referent für Allgemein- und Fachärzte in der Ärztekammer Steiermark: „Einige Leistungsträger gehen in den wohlverdienten Ruhestand und es freut uns sehr, dass wir hier Nachfolger gefunden haben. Damit ist es gelungen, eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen.“

Nachfolger und Umzug

So verabschiedet sich Internist Christian Handler in die Pension, seine Kassenstelle für Innere Medizin übernimmt mit Anfang Juli Andreas Forster-Rappold. Seit einem Jahr war er bereits im Zuge der Nachfolgepraxis in dessen Ordination als Vertretung tätig. „In dieser Zeit habe ich schon viele Patienten und das Arbeiten in der Ordination kennenlernen dürfen“, sagt der gebürtige Oststeirer. Am niedergelassenen Bereich schätzt Forster-Rappold den präventivmedizinischen Aspekt und dass man „Patienten über eine längere Zeit behandeln und begleiten darf“.

Alexander Moussa ist Hausarzt in Hartberg und kassenärztlicher Referent für Allgemein- und Fachärzte in der Ärztekammer Steiermark © Bernhard Bergmann

Im Zuge der Nachfolge steht auch eine räumliche Veränderung ins Haus. Gemeinsam mit Forster-Rappold zieht Moussa vom Ärztezentrum weg in die Ferdinand-Leihs-Straße 32 etwas außerhalb der Innenstadt, um Synergien bei der Zusammenarbeit zu nutzen. Anfang Juli geht es am neuen Standort los – unverändert bleiben sowohl seine Ordinationszeiten als auch Kontaktmöglichkeiten, so Hausarzt Moussa.

Wechsel bei Kinderärzten und Orthopäden

Frischer Wind kehrt auch in die Ordination von Kinderarzt Ernst Paar ein. Mit 1. Juli übernimmt seine Nachfolgerin Stefanie Preiss die Praxis. Seit Jänner 2023 hat die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde bereits stunden- und tageweise die Vertretung von Paar übernommen. Ganz so neu ist ihr Gesicht den kleinen Patientinnen und Patienten also nicht. „Ich wollte immer in den niedergelassenen Bereich, weil die Patienten-Arzt-Beziehung viel persönlicher ist als im Krankenhaus“, sagt die Hartbergerin.

Ein Wechsel steht auch in der orthopädischen Versorgung an: Dieter Kerngast, Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie mit Kassenvertrag, geht in Pension, die Ordination übernimmt laut Ärztekammer Sabine Brunner. Bereits seit Ende 2025 im Ruhestand ist Gynäkologe Gerald Walther, der zuletzt lange Zeit der einzige Frauenarzt mit Kassenvertrag in Hartberg war. Leer blieb seine Ordination nicht, ein Wahlarzt für Frauenheilkunde hat die Räumlichkeiten mit Jahresbeginn übernommen. Mit dem Pensionsantritt von Walther sind nun jedoch beide Kassenstellen für Gynäkologie in Hartberg unbesetzt.

Um die Versorgung dennoch zu gewährleisten, gibt es seit Herbst 2025 das Zentrum „Frauengesundheit Hartberg“ am LKH Oststeiermark. Neben der Gynäkologie ist auch die Dermatologie ein Sorgenkind in der Region, weiß Moussa. „Die Suche nach einem Hautarzt mit Kassenvertrag ist schwierig“, sagt der kassenärztliche Referent, der bei Interesse Unterstützung von der Ärztekammer in Aussicht stellt. Dennoch überwiegt für ihn das Positive: „In Hartberg zeigen wir, dass die Zusammenarbeit und Nachfolge funktioniert, im Sinne einer guten Versorgung der Bevölkerung.“

Generell würde er sich aber wünschen, dass nicht nur Gesundheitszentren, wie sie derzeit vielerorts entstehen, von Land und Bund finanziell unterstützt werden würden, sondern auch „einzelne Ordinationen im ländlichen Raum, wenn diese investieren, um die Versorgung zu verbessern“.