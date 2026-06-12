Der Radweg am Ossiacher See ist sehr beliebt und im Sommer stark frequentiert, so auch das Teilstück durch Sattendorf. Derzeit ist dort aber Geduld gefragt, denn nach einer Hangrutschung aufgrund der Regenfälle der letzten Tage mussten ein Abschnitt der Birkenallee und der Radweg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Wasser setzte dem Hang zu

Nach ersten Erhebungen dürfte über längere Zeit Wasser hinter die Steinbefestigung gelangt sein und den Hang destabilisiert haben. Daher hat die Marktgemeinde Treffen eine „unaufschiebbare Verkehrsbeschränkung erlassen". Sie gilt vorerst bis Freitag, 10. Juli. Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger, die zum Gemeindebad oder zum Bahnhof wollen, müssen einen Umweg nehmen. Die Umleitung erfolgt über den Finsterbachweg mit einem Umweg von rund 200 Metern.

Die Sanierung wird rund drei Wochen dauern, die Sperre ist offiziell bis Freitag, 10. Juli gültig © KK/Gemeinde Treffen

Kosten noch unklar

Bürgermeister Andreas Fillei war nach der Meldung gemeinsam mit Vizebürgermeister und Straßenreferent Christof Seymann (beide SPÖ) vor Ort. „Wir haben die Situation mit Straßenverwaltung, Geologen, Polizei und Bezirkshauptmannschaft aufgenommen. Bis Anfang kommender Woche soll ein Sanierungskonzept samt Angebot vorliegen, danach wird mit den Arbeiten begonnen“, sagt Fillei. Die Wiederherstellung werde voraussichtlich zwei bis drei Wochen dauern. Der Radweg solle dabei wieder so hergestellt werden, wie er zuvor war.

Die Kosten werden derzeit noch geschätzt. Weil es sich um ein Naturereignis handelt, rechnet die Gemeinde mit einer Finanzierung nach dem üblichen Schlüssel: zwei Drittel übernimmt demnach das Land, ein Drittel die Gemeinde.