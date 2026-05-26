Das beliebte Gerlitzen Gipfelhaus hat einen neuen Eigentümer. Die Gerlitzen-Bergbahnen selbst, mit Hans Hopfgartner als Geschäftsführer, haben das geschichtsträchtige Haus übernommen und werden es künftig betreiben, wie die Krone als Erstes berichtete.

Marketingleiter Markus Ramsbacher bestätigt den Kauf, der bereits Anfang März über die Bühne gegangen sei. Erworben wurde neben dem Gipfelhaus samt Zimmern, Restaurant auch rund 18 Hektar Grund am Gerlitzen-Gipfel. Martinz hatte das Haus 1998 in vierter Generation übernommen und seither ausgebaut und modernisiert. Nun verabschiedet er sich von der Gerlitzen Richtung Tal. Die genauen Gründe des Verkaufs nennt der Gegendtaler auf Anfrage nicht. Wie Anfang Mai berichtet, hat er den 250 Jahre alten Gegendtalerhof in Treffen am Ossiacher See gekauft. Konkrete Pläne für dessen Nutzung gibt es noch nicht, mehrere Optionen werden derzeit geprüft.

Von links: Markus Ramsbacher und Gerlitzen-Bergbahnen-Geschäftsführer Hans Hopfgartner © KK/Gerlitzen Bergbahnen

Durch das Fehlen der Gipfelbahn, die aktuell modernisiert wird, wird die heurige Saison anders verlaufen, als man es am Berg gewohnt ist. „Es gibt aber immer etwas zu essen und zu trinken und neun schöne Zimmer, die man online bereits buchen kann“, so Ramsbacher.

Von der Jausenstation zum Hotel mit Sauna

Das geschichtsträchtige Gipfelhaus liegt auf 1911 Metern Seehöhe und ist bei den Gästen als Rastpunkt mit Restaurant, Sonnenterrasse, Zimmern und Panoramablick bekannt. Die Geschichte des Gipfelhauses reicht bis 1930 zurück. Franz Gailer vulgo Stifter-Sauerwald gründete damals, zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Kanzelbahn, die erste Jausenstation am Gipfel. Der Aufbau erfolgte unter schwierigen Bedingungen, das Material wurde mit Ochsenkarren und Rucksack transportiert. 1934 entstand ein Alpengasthof, 1938 wurde erneut umgebaut. Nach der Beschlagnahme durch die deutsche Wehrmacht 1944/45 übernahm 1955 Alois Gailer. Es folgten Wasserleitung, Straßenausbau bis zum Gipfel, Speisesaal und 1980 der Neubau in heutiger Form. Später kamen Terrasse, Komfortzimmer, Sauna, Solaranlage, Wintergarten und erneuerte Bereiche für Selbstbedienung und Theke dazu.