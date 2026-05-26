Einer der Männer, ein 36-jähriger Tiroler, wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Seine beiden Komplizen, ein 48-jähriger Wiener und ein 32-jähriger Mann, ebenfalls aus Tirol, wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Ihnen konnte bis dato eine Menge von mindestens 74 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden, die sie mit einem Verkaufswert von rund 740.000 Euro verkauften oder verkaufen wollten.

Die Cannabispflanzen wurden in einer Lagerhalle im Bezirk Güssing in einer sogenannten Indoor-Plantage, die auf den gesamten Kellerbereich der Firmenhalle aufgeteilt war, gezüchtet und geerntet. Aufgrund der Auffindung weiterer Pflanzentöpfe kann von einer viel höheren Anzahl von erzeugten Cannabisblüten ausgegangen werden. Daher werden noch weitere umfangreiche Erhebungen der Kriminaldienstgruppe Güssing geführt.