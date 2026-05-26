Live-Musik, Gelächter von allen Seiten und mitten drinnen Herwig Hofer, Betreiber von „Herwig’s Café Central“ in St. Ruprecht an der Raab. Erkennen konnte man den beliebten Gastronomen am vergangenen Samstag leicht, denn auf seinem Shirt prangte ein großer roter Punkt und der bezeichnende Schriftzug „Herwig“.

Aber auch ohne Kennzeichnung fiel er in der Menge auf. Egal, wo er hinging, die Leute begrüßten ihn, scherzten mit ihm. Kein Wunder, denn seit nun zwanzig Jahren bedient Herwig Hofer Gäste in seinem Lokal. Diese Ära geht mit 31. Mai zu Ende. Hofer schließt in St. Ruprecht an der Raab die Türen und öffnet sie stattdessen einen Monat später in Albersdorf. Dort übernimmt er das Landcafé.

Um auf die Jahre am Ruprechter Standort noch einmal anzustoßen, fand deswegen am vergangenen Samstag eine Abschiedsfeier statt. Das Wetter war dabei ganz auf der Seite der Gastgeber. Die Gäste konnten ab zehn Uhr auf den bereitgestellten Tischen die Sonne genießen und das vorletzte Wochenende mit aktivem Betrieb zusammen verbringen.

Dabei gab es Kaffee und Kuchen, aber auch Grillhendl und Bratwürste wurden vor Ort zubereitet. Für die musikalische Unterhaltung sorgte „3zack“. Die Band ließ sich von der Hitze nicht einschränken, scherzte mit den Gästen und rockte Cover-Songs aus allen Genres.

Eis bleibt vorerst

Bei solch sommerlichen Temperaturen durfte die Abkühlung auch nicht fehlen. Viele Gäste bestellten sich deshalb eine Tüte vom hausgemachten Eis des Cafés. Eine gute Nachricht: Der Eisverkauf bleibt – anders als das Café selbst – bis zum Ende der Saison geöffnet.