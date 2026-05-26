Gleich fünf Lenkerinnen und Lenker wurde am Samstag zum Start des Pfingstwochenendes in der Steiermark das Fahrzeug nach massiven Geschwindigkeitsübertretungen abgenommen, darunter vier Pkw und ein Motorrad. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde einem 36-jährigen Kärntner am Pfingstmontag ebenso das Motorrad abgenommen, und zwar in Eibiswald.

193 statt 100 km/h

Bei der ersten Amtshandlung an der B69 im Ortsteil Aibl wurde die Geschwindigkeit des 36-jährigen Motorradlenkers im Freiland, wo eine 100 km/h-Beschränkung gilt, mit 193 Stundenkilometern gemessen. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt. Weiters wurde das Motorrad nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg vorläufig beschlagnahmt.

Führerschein abgenommen

Die zweite Amtshandlung fand kurz darauf im Ortsteil Soboth statt. Bei dieser Geschwindigkeitsmessung wurde ein 23-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Leibnitz im Freiland mit 170 statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er wird ebenfalls bei der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg angezeigt.

Beide Amtshandlungen wurden von einer Motorradstreife des Bezirkspolizeikommandos Deutschlandsberg geführt.