Rainer Brinskelle

Teamleiter Regionalredaktion Voitsberg

Kam am Tag genau 52 Jahre nach James Dean zur Welt. HAK-Matura, Besuch der Lehrredaktion von NEWS (ua. bei Alfred Worm). Abschluss des FH-Studiums „Journalismus und Unternehmenskommunikation“. Seit 2005 beleuchtet er die Ereignisse im Bezirk Voitsberg. Von 2009 bis 2012 als Kriminalberichterstatter mit Hans Breitegger im Einsatz. Abseits des Arbeitsalltags in der Lipizzanerheimat wagt sich der Redakteur gerne mal vor die Filmkamera – und tanzte dabei schon mit Hollywood-Komödiant Will Ferrell oder schlenderte mit Grey‘s Anatomy-Star Sarah Drew durch das weihnachtliche Wien.