Die Prognose von Hannes Rieder ist eindeutig: „Die Eisheiligen sind vorbei, es geht mit Vollgas Richtung Sommer“. Die Prognosemodelle des Meteorologen von GeoSphere Austria zeigen Temperaturen und viel Sonnenschein in den nächsten Tagen. Doch wo Sonne und Sommer ist, ist mittlerweile auch ein Risiko.

Die GeoSphere hält fest: „2025 war bereits eines der zehn wärmsten Jahre in Österreichs Messgeschichte.“ Der Trend dürfte anhalten, auch dieses Jahr rechnen die Meteorologen mit mehreren Hitzewellen in der Steiermark. Gemeinsam mit dem Land hat die GeoSphere ein Hitzewarnsystem eingeführt. Kommt es an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu starker Wärmebelastung (im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte September) informieren Land und Geosphere über das inzwischen neu entwickelte Warnsystem. Davon profitieren unter anderem Pflegeeinrichtungen und Spitäler.

Zahl der Hitzetoten steigt

Mehrere Hitzetage in Folge sind eine gesundheitliche Belastung. Allein die Hitzephasen im vergangenen Sommer 2025 führten nach Schätzungen europaweit zu 24.000 vorzeitigen Todesfällen.

Denn Europa bekommt den Klimawandel mit voller Wucht zu spüren. Der Kontinent erwärmt sich seit Jahrzehnten im Schnitt doppelt so stark wie der Rest der Welt. Geht es weiter wie befürchtet, droht Europa laut den Forschern bis Ende des Jahrhunderts ein Temperaturniveau, das um sechs Grad über den Werten des 19. Jahrhunderts liegt.

Gottfried Kirchengast vom Wegener Center der Uni Graz hat berechnet, dass in Zentral- und Südeuropa die Gefahr extrem starker Hitzewellen um das Zehnfache gestiegen ist als im Vergleich zum Zeitraum zwischen 1961 und 1990. Die extremen Hitzeereignisse, zu denen die Forscher alle Temperaturen zählen, die noch vor 50 Jahren an nur einem Prozent der Tage durchbrochen worden sind, sind also häufiger, länger, großflächiger und intensiver geworden.

40 Grad in der Steiermark?

Doch wo liegt das Ende des Temperaturanstiegs? „Die Temperaturen werden nicht immer weiter steigen. Irgendwann wird ein Höchstwert erreicht“, erklärt Manfred Dorninger vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Uni Wien. „Wann das ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Aber in den nächsten zehn bis 20 Jahren wird es – bei den derzeitigen Entwicklungen – heißer“. In vielen Regionen Europas ist die 40-Grad-Marke bereits gefallen, in der Steiermark noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das dieses Jahr ändert, ist jedenfalls gegeben.

Für die Wissenschaft steht fest: Die Lage ist ernst. Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute hat zuletzt erklärt, dass die Auswirkungen der steigenden Temperaturen noch gravierender werden. Höhne spricht demnach von einer größeren Wahrscheinlichkeit von Kipppunkten – also jenen Momenten, in denen sich die negativen Faktoren noch schneller und noch deutlicher entwickeln. Darunter fallen: mehr Dürren, Hitzewellen, Waldsterben, Überschwemmungen und andere Wetterextreme.