Oberdrauburg machte am Samstag den Auftakt: In der Drautaler Gemeinde wurde mit exakt 30 Grad – gemessen um 15.30 Uhr - erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Grenze erreicht. Der Auftakt zu einer ersten Hitzewelle. Darin waren sich die Meteorologen einig. Und die Experten haben recht behalten. Denn am Sonntag wurden die 30 Grad in Kärnten und Osttirol gleich mehrmals erreicht und überboten.

Hitzepol in Kärnten und Osttirol war laut Daten des Wetterdienstes GeoSphere Austria am Sonntag St. Andrä im Lavanttal mit 31,7 Grad. Zugleich auch die höchste gemessene Temperatur an den GeoSphere-Stationen in ganz Österreich. Knapp vor Braunau/Ranshofen in Oberösterreich mit 31,3 Grad und Frohnleiten (31 Grad) sowie drei Messstellen (Schärding, Krems und Wien-Donaufeld) mit jeweils 30,9 Grad.

Auf Platz zwei und drei der Hitze-Tabelle in Kärnten waren am Sonntag Spittal/Drau mit 30,8 Grad sowie Ferlach und Dellach im Drautal mit jeweils 30,6 Grad, gefolgt von Feldkirchen mit 30,2 Grad Celsius. Und auch in Klagenfurt, an der Messstation am Flughafen, gab es 29,8 Grad.

Auch in Osttirol kletterte die Temperatur über die 30-Grad-Grenze: In Lienz wurde laut GeoSphere 30,3 Grad Celsius gemessen. Heiß, aber noch weit entfernt vom höchsten bisher in Lienz gemessenen Wert. Das waren 32,2 Grad am 25. Mai 2009.

Die Hitze bleibt

Und die Hitze ist gekommen, um zu bleiben. Mindestens bis Mittwoch wird die erste Hitzewelle des Jahres dauern. Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen weiter ansteigen. „Von einer Hitzewelle spricht man in der Meteorologie, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen 30 Grad oder mehr gemessen werden“, erklärt David Kaufmann, Meteorologe beim Wetterdienst tauernwetter.at.

Ein See hat schon 22,9 Grad

Auch Kärntens Seen erwärmen sich: Der Pressegger See im Gailtal kommt laut Hydrographischem Dienst des Landes bereits auf angenehme 22,9 Grad. Der Wörthersee hat, gemessen am Sonntag um 15 Uhr in Pörtschach, exakt 20,7 Grad. Auch der Rauschelesee (20,4 Grad), der Turnersee, der Klopeiner See, der Maltschacher See und der Ossiacher See (jeweils 20,3 Grad) schaffen es schon über die 20-Grad-Grenze. Im Vergleich dazu ist der Feld- bzw. Brennsee mit 17,4 Grad noch deutlich frischer.