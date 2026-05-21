Zu Christi Himmelfahrt wurden Einheimische und Urlauber an der Oberen Adria in Italien von einem abrupten Wetterumschwung mit Gewittern samt Starkregen, Tornados und Hagel überrascht. Doch jetzt am kommenden Pfingst-Wochenende kann die Strandsaison eröffnet werden. Denn es soll sonnig und von Tag zu Tag wärmer werden.

Freuen dürfte das vor allem jene tausenden Österreicher, die zur unter dem Namen „Tutto Gas“ bekannten Pfingstparty nach Lignano aufbrechen. Wie das regionale Umweltamt der Region Friaul-Julisch Venetien (ARPA) in seiner Wetterprognose berichtet, erwartet die Anreisenden schon am Freitag vorwiegend heiteres Wetter mit einem nur leicht bewölkten Himmel. Die Schauerwahrscheinlichkeit sei nach derzeitigem Stand eher gering: „An der Küste ist am Morgen möglicherweise Bora möglich, tagsüber wehen Brisenwinde.“

Bis zu 29 Grad

Der Samstag soll dann sonnig beginnen, wobei tagsüber leichte Bewölkung und ein etwas wechselhafteres Wetter möglich sind. Einzelne, lokal begrenzte Schauer und Gewitter sind besonders im Osten möglich. Die Tageshöchstwerte entwickeln sich laut dem Wetterdienst Meteoblue von Höchstwerten mit 25 Grad am Freitag bis hin zu Tageshöchstwerten von 29 Grad am Pfingstmontag. Das Wasser der Adria ist in diesem Bereich mit 19 bis 20 Grad allerdings noch frisch. Aber nicht nur für Lignano und die Küstenregionen von Friaul-Julisch Venetien wird zu Pfingsten perfektes Wetter für einen Strandurlaub vorhergesagt, sondern auch für die Region Venetien.

Slowenien und Kroatien

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Prognosen für die Küstengebiete von Slowenien und Kroatien. In Istrien dürfte es zu Pfingsten vor allem im Bereich Umag und Piran mit Tageshöchstwerten von bis zu 28 Grad sehr sonnig und warm werden, berichtet der Wetterdienst Istramet.

Auch dort ist die Schauerwahrscheinlichkeit gering. In der Region rund um Pula bleibt es aus jetziger Sicht um ein bis zwei Grad kühler. Weiter südlich in Kroatien könnte am Wochenende aber laut dem Wetterdienst Neverin die 30-Grad-Marke geknackt werden. Die Wassertemperaturen sind an der Adria in Kroatien und Slowenien mit 16 bis 18 Grad aber ebenfalls noch niedrig.