Mit 119 km/h durch das Grazer Stadtgebiet gerast: Am Samstagabend hat die Polizei in Graz-Puntigam einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Lenker war gegen 20.30 Uhr auf der Triester Straße unterwegs, als er bei einer Lasermessung mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt wurde. Statt der erlaubten 50 km/h zeigte das Messgerät 119 km/h an.

Die Folgen für den 18-Jährigen waren drastisch: Die Beamten nahmen ihm noch vor Ort den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Der Lenker wird angezeigt.