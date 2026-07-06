Auf der Landesstraße zwischen Gleinstätten und Groß St. Florian kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall, der einem 83 Jahre alten Motorradfahrer das Leben kostete.

Der Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg kam gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Groß St. Florian wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zu Sturz, wie die Polizei am Abend berichtete. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Ein Notarztteam versuchte, den Weststeirer noch zu reanimieren, der 83-Jährige starb aber noch an der Unfallstelle.