In der kleinen Gemeinde Glödnitz blieb es rund um den ÖVP-Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl 2027 spannend. Der amtierende Bürgermeister Johann Fugger wollte per Anfrage nicht verraten, ob er erneut als Kandidat zur Wahl antreten wird oder nicht.

Nun ist aber die Katze aus dem Sack: Seine Tochter Johanna Fugger wurde einstimmig von der ÖVP zur Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl 2027 gewählt.

Johanna Fugger (26) ist Obfrau des Sozialausschusses der Gemeinde Glödnitz, beruflich Mitarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft und im Vereinsleben der Gemeinde stark integriert. „Durch ihre Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung kennt sie die Herausforderungen der Gemeinden ebenso wie die Abläufe, die notwendig sind, um Projekte erfolgreich umzusetzen“, ließ Johann Fugger per Aussendung mitteilen.

Nach einem Bachelorstudium im Bereich Gesundheitsmanagement mit Schwerpunkt kommunale Gesundheitsförderung absolvierte sie den Masterstudiengang Public Management. „Gute Politik beginnt mit Zuhören. Entscheidungen müssen sorgfältig vorbereitet, verantwortungsvoll getroffen und konsequent umgesetzt werden – immer mit Blick auf das Wohl der Menschen“, beschreibt die junge Politikerin ihren Zugang zur Gemeindepolitik.

Tochter des amtierenden Bürgermeisters

Mit ihrer Kandidatur steht zugleich ein Generationenwechsel an. Dass Johanna Fugger die Tochter des amtierenden Bürgermeisters Johann Fugger ist, gehöre zu ihrer persönlichen Geschichte. Die Gemeindepolitik kennt sie also seit vielen Jahren aus nächster Nähe.

Auch Johann Fugger unterstützt ihre Kandidatur mit voller Überzeugung: „Johanna geht ihren eigenen Weg. Wer glaubt, dass wir immer derselben Meinung sind, irrt. Sie bringt neue Ideen, einen frischen Blick und hohe fachliche Kompetenz mit. Gleichzeitig ist sie bodenständig, hört den Menschen zu und packt an. Genau diese Mischung braucht Glödnitz.“