Ein Kärntner sorgt auf der größten Branchenmesse Europas für Aufsehen: Friedrich Reinbold aus Friesach präsentierte auf der „Dach+Holz“ 2026 in Köln sein „Spengler-Raumschiff“ – und wurde dafür vom Fachmagazin „BAUMETALL“ mit dem „Vergoldeten Meisterhammer“ ausgezeichnet.

Das futuristische Objekt aus Titanzink vereint modernste Laserschneidtechnik mit klassischer Ornamentenkunst. „Wir bringen hier das Beste aus drei Welten zusammen“, sagt Reinbold, der auch Landesinnungsmeister-Stellvertreter ist. „Erstens die Zukunft durch hochmoderne Laserschneidtechnik. Zweitens die Vergangenheit durch klassische Ornamente, wie sie seit über 175 Jahren bei der Firma Kaufmann in Ulm gefertigt werden. Und drittens die Gegenwart – mein Beruf und meine Passion.“

Landesinnungsmeister-Stellvertreter Friedrich Reinbold erhielt für sein Spengler-Raumschiff den „Vergoldeten Meisterhammers“ des Fachmagazins BAUMETALL und sorgte für Aufsehen auf der internationalen Messe „Dach+Holz“ in Köln. © Reinbold/wkk

14 Spengler, ein Notre-Dame-Bezug

Besonders macht das Projekt auch seine internationale Note: Beim finalen Workshop in Ulm bauten 14 Spengler aus mehreren europäischen Ländern gemeinsam an den „Raumschiffen“. Unter ihnen: fünf Fachkräfte, die aktuell am Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris mitarbeiten. Für die Kärntner Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler ist das mehr als nur ein Prestigeprojekt.

Angesichts des Fachkräftemangels soll es vor allem eines: junge Menschen für den Beruf begeistern. Reinbold ist in der Branche kein Unbekannter – schon 2012 wurde er für seine Flugzeugmodelle aus Titanzink mit dem „BAUMETALL“-Innovationspreis geehrt. „Wir schaffen bleibende Werte, die durch natürliche Prozesse wie die Kupferpatina oder die Beständigkeit von Zink über Jahrzehnte an Charakter gewinnen“, so der Friesacher.

Hinter dem Projekt steckt internationale Zusammenarbeit. Das Finale fand in Form eines Workshops in Ulm statt, bei dem insgesamt 14 Spengler aus mehreren europäischen Ländern ihre „Raumschiffe“ gemeinsam fertigten. © Reinbold/wkk

Die Landesinnung sieht darin ein Signal weit über Kärnten hinaus: Traditionelles Handwerk, digitale Fertigung und internationaler Austausch zeigen, wie zukunftsfähig das Spenglerhandwerk ist – und dass Kärntner Betriebe dabei auch international Impulse setzen.