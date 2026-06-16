Was einst als regionales Familienunternehmen begann, hat sich über drei Generationen hinweg zu einer echten Unternehmensgruppe entwickelt. Vor 80 Jahren wurde die Hagebau Egger GmbH in Feldkirchen gegründet. Und vor kurzem wurde das Unternehmen von der Wirtschaftskammer Kärnten deshalb geehrt.

„Gerade in einer Zeit, die von rasanten Veränderungen, wirtschaftlichen Herausforderungen und ständig neuen Anforderungen geprägt ist, erfüllt es uns mit besonderem Stolz, ein traditionsreiches Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen zu dürfen”, heißt es seitens der Egger GmbH.

Heute umfasst die Firmengruppe vier eigenständige Unternehmen mit insgesamt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dazu zählen die Hagebau Egger Feldkirchen GmbH mit Baumarkt, Baustoffhandel und Gartencenter, die Hagebau Bauzentrum Wolfsberg GmbH, die ÖDACH Dachdeckerei & Spenglerei GmbH, sowie die Öbau Egger GmbH, die für die Vermietung und Verpachtung des Hornbach-Standortes verantwortlich ist.

„Der Erfolg der vergangenen 80 Jahre wäre ohne das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie den täglichen Einsatz unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass sich unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln konnte und gleichzeitig seinen familiären Charakter bewahrt hat“, fügt das Unternehmen an.