Der Medienrummel war groß: Schließlich kommt es nur ganz selten vor, dass Vierlinge geboren werden. Am 6. Juni 2006 war es im Klinikum Klagenfurt so weit: Die Köttmannsdorferin Franziska Gütler, damals 31, brachte im Eltern-Kind-Zentrum vier Babys – ein Mädchen und drei Buben - zur Welt. Eine Sensation, die sich in Kärnten seither nicht mehr wiederholt hat. Am Samstag feiern die Kärntner Vierlinge nun ihren 20. Geburtstag - und ihre Mama verrät, was aus Leonie, Moritz, Raphael und Luca geworden ist.

Die Vierlinge Luca, Raphael, Leonie und Moritz (von links) im Jahr 2026 © Privat

„Sie sind alle komplett unterschiedlich. Leonie, das Mädchen, war aber von Anfang an die Chefin“, schmunzelt Gütler. Zwei der Vierlinge wohnen aktuell noch zu Hause, die beiden anderen sind mittlerweile ausgezogen. Sohn Moritz, der Erstgeborene, ist gerade beim Bundesheer zum Grundwehrdienst eingerückt. Raphael arbeitet als Dachdecker und Spengler. Leonie war zunächst Verkäuferin, hat aber kürzlich ihre Ausbildung zur diplomierten Kleinkinderzieherin abgeschlossen. Und der Jüngste, Luca, lernt aktuell Koch bei der Kabeg. „Sie stehen alle Vier voll im Leben“, erzählt Gütler stolz. Die heute 51-Jährige blickt auf durchaus turbulente 20 Jahre zurück. Denn vier Babys auf einen Streich zu bekommen, war zwar schön, aber durchaus auch eine Herausforderung. Zumal sich Gütler und ihr Mann Mario noch um drei weitere Kinder kümmern mussten. „Als ich damals wieder schwanger war, hatte ich ja schon eine Tochter mit 13 und zwei Söhne, fünf Jahre und ein Jahr alt.“

An den Tag, als sie von der Mehrlingsschwangerschaft erfuhr, kann sich die Köttmannsdorferin noch gut erinnern. „Zunächst wurde mir ja gesagt, dass es Zwillinge werden. Die Freude war riesig, ich wollte immer Zwillinge haben.“ In der elften Schwangerschaftswoche dann die große Überraschung: „Mein Frauenarzt hat mich damals gefragt, ob ich am Ultraschallbild dasselbe sehe wie er? Es war schon ein bisschen surreal.“ Ursprünglich waren es sogar fünf Embryos, einer hat jedoch nicht überlebt. Gütlers Frauenarzt rief sofort in der Gynäkologie im Klinikum Klagenfurt an – dort bestätigte sich dann noch am selben Tag der Verdacht. „Es war für mich damals eigentlich kein Schock. Ich konnte zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht realisieren, was das bedeutet.“ Umgehend informierte Gütler auch ihren Mann, der damals als Lkw-Fahrer tätig war. „Ich habe gesagt, er soll bitte stehen bleiben, weil ich ihm etwas erzählen muss. Er war fertig“, lacht Gütler. Auch an die Reaktion ihres eigenen Vaters kann sie sich noch gut erinnern: „Der ist mit dem Handy in der Hand vom Stuhl gefallen.“

Fotos aus dem Archiv

Generell sei es eine sehr entspannte Schwangerschaft gewesen. Auch wenn der Bauch mit einem Umfang von 141 Zentimetern zum Schluss natürlich riesig war. In der 31. Schwangerschaftswoche wurde dann entschieden, die Vierlinge zu holen. „Franz Lausegger war damals mein behandelnder Arzt im Klinikum. Er hat mich die ganze Schwangerschaft begleitet und war ein echter Glücksgriff.“ Den Kaiserschnitt konnte Gütler wach miterleben. Im OP-Saal herrschte ein enormer Auflauf, sicher 25 Ärzte und Hebammen seien bei der Geburt dabei gewesen. Als Erster erblickte Moritz mit 1720 Gramm und einer Größe von 43,5 Zentimetern das Licht der Welt. Es folgten: Leonie (1640 g, 43 cm), Raphael (1745 g, 43 cm) und Luca („unser Zwergerl“ mit 1395 g und 41 cm). Gütlers Mann und ihre Schwester waren ebenfalls bei der Geburt dabei.

Eine große Party

Nach einem Monat auf der Intensivstation und der Neonatologie durften drei der vier Babys schließlich das Spital verlassen, nur Moritz musste etwas länger im Krankenhaus bleiben. Rückblickend beschreibt Gütler die erste Zeit mit den Vierlingen und drei weiteren (Klein-)Kindern als einigermaßen entspannt: „Ich hatte das Glück, dass alle Kinder in der Nacht brav geschlafen haben.“ Einziges Problem sei das Spazierengehen gewesen. Mit zwei Zwillingswagen brauchte sie dabei jedes Mal Hilfe. Da die Familie damals gerade dabei war, das Eigenheim in Köttmannsdorf umzubauen, gab es Unterstützung. Auch von der Kleinen Zeitung durch die Aktion „Kärntner in Not“.

Jetzt, 20 Jahre später, stehen die Kärntner Vierlinge längst auf eigenen Beinen. Am Samstag, dem runden Geburtstag der Vier, wird zu Hause natürlich groß gefeiert. „Schon beim 19. Geburtstag waren es an die 70 Leute. Die Vierlinge sind bei vielen Vereinen aktiv, es werden heuer wohl noch mehr Gäste kommen.“ Doch auch das kann die siebenfache Mutter und mittlerweile zweifache Oma nicht aus der Ruhe bringen.