Wie jedes Jahr seit 2010 kommt man in Wimbledon auch heuer nicht an jenem epischen Match vorbei, das sich damals John Isner und Nicolas Mahut geliefert hatten. Über drei Tage hatte sich die von brachialen Aufschlägen dominierte Erstrundenpartie gezogen, ehe der Amerikaner nach einer Gesamtspielzeit von elf Stunden und 50 Minuten mit 70:68 im fünften Satz die Oberhand behielt. Ein Rekord für die Ewigkeit, gilt bei Grand Slams doch seit 2022 die Regel, dass beim Stand von 6:6 im fünften Satz ein Champions-Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheidet.

Der Dauerbrenner zwischen Isner und Mahut ist aber nur eine von vielen Bestmarken, die es auf dem „Heiligen Rasen“ von Wimbledon ihren Weg in die Geschichtsbücher fanden. Den schnellsten Aufschlag im Tennis-Mekka hämmerte etwa der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard 2025 mit 246,2 km/h ins gegnerische Feld. Einen anderen Rekord notierte der Kroate Goran Ivanisevic, als er 1998 bei der Fünsatz-Finalniederlage gegen Pete Sampras ein Aufschlaggame in nur 28 Sekunden abspulte.

Piff, paff, puff

Nicht weit weg davon reihte sich nun Alexander Bublik ein. Bei seinem Fünfsatzsieg in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe benötigte er im vierten Satz bei seinem Servicespiel auch nur 38 Sekunden. Der Ablauf: Ass zum 15:0, verschlagener Return zum 30:0, Ass zum 40:0 und Ass von unten zum Gamegewinn. Tiafoe konnte den Satz zwar noch gewinnen, musste sich am Ende aber mit 6:4, 6:7, 6:7, 6:4, 3:6 geschlagen geben. Bublik trifft heute im Achtelfinale auf Tiafoes Landsmann Taylor Fritz.

38 Sekunden – da sollten auch einige Fußballfans hellhörig werden. Richtig, Englands einstiger Top-Kicker Steven Gerrard sah 2015 eine der schnellsten Roten Karten der Premier-League-Historie. Beim Heimspiel gegen Manchester United wurde die Liverpool-Legende zur Pause eingewechselt, mähte Gegenspieler Ander Herrera nieder und flog nach nur 38 Sekunden wieder vom Platz.

Doch zurück nach Wimbledon. Dort sorgte unterdessen wieder einmal Novak Djokovic für einen neuen Rekord: Mit seinem 7:6, 6:3, 3:6, 6:3-Achtelfinalerfolg über den Russen Roman Safiullin feierte der Serbe seinen 106. Matchsieg auf dem Rasen an der Church Road und überflügelte damit Roger Federer. Im Viertelfinale trifft der bereits 39-Jährige am Dienstag auf den Sieger aus Felix Auger-Aliassime und Alejandro Davidovich Fokina.