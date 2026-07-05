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Christina Süß
Redakteurin News & Social Media
E-mail
Geboren 1982 in Leoben, Germanistik-Studium in Graz und Innsbruck. Seit 2006 für die Kleine Zeitung in unterschiedlichen Positionen und Ressorts im Einsatz, aktuell als Digital Editor.
Leute & Stars
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von
Christina Süß
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Leute & Stars
Kate begeistert in Wimbledon
von
Christina Süß
Chronik
Der Nachrichtenüberblick zu Mittag
von
Christina Süß
Leute & Stars
Taylor Swift und Travis Kelce: Ein Stadion für die Liebe
von
Christina Süß
Leute & Stars
Carl Gustaf und Silvia: Ein Herz und eine Krone
von
Christina Süß
Leute & Stars
Bei Schwedens Royals macht es noch „klick“
von
Christina Süß
Chronik
Der Nachrichtenüberblick zu Mittag
von
Christina Süß
Leute & Stars
„Heißer denn je“: Heidi Klum spricht offen über die Menopause
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Christina Süß
Chronik
Der Nachrichtenüberblick zu Mittag
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Christina Süß
Leute & Stars
Patrice Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
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Christina Süß
Leute & Stars
Lewis Hamilton statt mit Kim Kardashian mit Serena Williams gesichtet
von
Christina Süß
Royals
Fünf Dinge, die Sie noch nicht über Prinz Louis wissen
von
Christina Süß
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