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Christina Süß

Christina Süß

Redakteurin News & Social Media
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Geboren 1982 in Leoben, Germanistik-Studium in Graz und Innsbruck. Seit 2006 für die Kleine Zeitung in unterschiedlichen Positionen und Ressorts im Einsatz, aktuell als Digital Editor. 