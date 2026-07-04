Tödlicher Motorradunfall am Samstagnachmittag in der Oststeiermark: Ein 65-jähriger Biker überlebte den Zusammenstoß mit einem Pkw nicht. Offenbar hatte die Autolenkerin das entgegenkommende Zweirad beim Abbiegen übersehen.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz war kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 72 in Richtung Anger unterwegs, am Sozius saß seine Ehefrau (62). Zu dieser Zeit fuhr eine 48-jährige Oststeirerin mit ihrer achtjährigen Tochter im Auto in die Gegenrichtung.

Biker starb noch an der Unfallstelle

Als die Frau bei Koglhof links zu einem Parkplatz zufahren wollte, dürfte sie laut Polizei das entgegenkommende Motorrad übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker auf das Autodach geschleudert. Er hatte keine Chance: Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Rettungsmaßnahmen verstarb der Weizer noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei.

Seine Ehefrau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber flog die 62-Jährige ins LKH-Uniklinikum Graz. Auch die Autofahrerin wurde mit leichten Verletzungen und einem schweren Schock ins Spital gebracht. Ihre Tochter blieb vermutlich unverletzt, wurde aber vorsorglich medizinisch betreut.

Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. Es laufen noch Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.