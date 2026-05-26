Das schöne Wetter lockte am Pfingstwochenende einige Motorradfahrer auf die Straßen. Im Bezirk Weiz kam es zu zwei Unfällen: Am Sonntag kurz vor 15 Uhr verletzte sich ein 42-Jähriger auf der L 361 in Unterfeistritz bei Floing. Laut Angabe des Bikers bremsten die beiden Pkw vor ihm ab. Bei seinem eigenen Bremsmanöver kam er ins Schleudern und dann zu Sturz.

Eine Kollision mit den beiden anderen Pkw blieb glücklicherweise aus. Der 42-Jährige wurde vom Roten Kreuz unter Beisein eines Notarztes ins LKH Weiz gebracht. Bei keinem der Beteiligten lag eine Alkoholisierung vor.

Aufs Bankett

Am Montag kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Motorradlenker. Ein 62-jähriger Südoststeirer stürzte in Miesenbach. Er fuhr allein auf der L 405 von Miesenbach in Richtung Vorau. Gegen 9.35 Uhr geriet er in einer leichten Linkskurve, vermutlich wegen eines Fahrfehlers, aufs rechte Bankett und kam zu Sturz. Die Feuerwehr Miesenbach rückte mit drei Fahrzeugen und 27 Mitgliedern aus. Der Biker erlitt den Verdacht auf eine schwere Schulterverletzung und wurde ins LKH Oberwart eingeliefert.