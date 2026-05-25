Ein jähes Ende nahm eine Cabriofahrt am Sonntagvormittag auf der A2 bei Gleisdorf. Der Lenker dürfte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, das Cabrio überschlug sich und kam am Dach liegend auf der zweiten Spur zum Stillstand. Zum Glück herrschte wenig Verkehr.

Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde vom Roten Kreuz versorgt und dann ins Spital gebracht. „Für die Landung des alarmierten Rettungshubschraubers musste die A2 in diesem Bereich zwischenzeitlich komplett für den Verkehr gesperrt werden“, teilte die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf mit.