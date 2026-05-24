Ein abruptes Ende nahm am Samstag die Raserfahrt von zahlreichen Lenkern in der Steiermark. Die Polizei beschlagnahmte an einem Tag gleich fünf Fahrzeuge. Zwei davon wurden unmittelbar hintereinander in Graz beschlagnahmt – und das noch dazu in der gleichen Straße.

Drei weitere in den Bezirken Weiz und Liezen. Zwei davon auf der A2 bei Gleisdorf und eines in Stainach-Pürgg. Zudem nahm die Polizei am Samstag zahlreichen Lenkern ihre Führerscheine ab.

Keine Schwerpunktaktion, aber höhere Aufmerksamkeit durch Pfingstverkehr

Eine klare Erklärung für die Häufung an Abnahmen kann man vonseiten der Polizei nicht geben. Es gab am Samstag jedenfalls keine spezielle Schwerpunktaktion in diesem Bereich. Allerdings sei durch den Pfingstreiseverkehr selbstverständlich ein höheres Augenmerk auf den Verkehr gelegen, heißt es vonseiten der Polizei. Zudem sei man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.

Tuning-Treffen in Graz zur selben Zeit

In Graz könnte es laut Polizei zudem einen Zusammenhang zu einem Tuningtreffen geben, das in dem Zeitraum in dem die Autos beschlagnahmt wurden in unmittelbarer Nähe zur Triester Straße beim Citypark stattfand. Mit Sicherheit sagen, ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, kann die Polizei aber nicht. Auch ob fünf Beschlagnahmungen an einem Tag ein neuer Rekordwert in der Steiermark ist, konnte vonseiten der Polizei nicht beantwortet werden.

Aber zurück zu den Beschlagnahmungen. In Gleisdorf wurden die Beamten gegen 17.50 Uhr auf eine 24-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und ihren 21-jährigen Freund aufmerksam. Die beiden fuhren mit zwei Autos hintereinander her und waren viel zu schnell auf der A2 Richtung Norden unterwegs.

Paar musste gleich zwei Autos und Führerscheine abgeben

Im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Gleisdorf-West nahm eine Zivilstreife der Polizei die Verfolgung auf. Dabei konnten die Beamten eine Geschwindigkeit von 164 statt der erlaubten 80 km/h messen. Die beiden Lenker wurden angehalten. Ihre Führerscheine wurden ihnen vorläufig abgenommen und beide Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt.

In Stainach-Pürgg nahm die Polizei wiederum die Verfolgung von drei vorbeirasenden Motorradfahrern auf. Eine Zivilstreife wurde zunächst auf einen 49-Jährigen Tschechen und einen 25-Jährigen aus dem Bezirk Liezen aufmerksam, die jeweils mit 156 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs waren.

Als die Polizei über den zweiten Fahrstreifen ein Überholmanöver startete, raste ein weiterer 26-Jähriger Motorradfahrer, der zudem eine Sperrlinie überfuhr, an ihnen vorbei. Bei der Nachfahrt wurden sowohl bei dem 26-Jährigen als auch bei dem 49-Jährigen Geschwindigkeiten bis zu 188 km/h gemessen.

Drei Motorradfahrer mussten Führerscheine abgeben

Im Ortsgebiet Tauplitz konnten die Beamten schließlich alle drei Motorradfahrer anhalten. Ihnen wurden allesamt vorläufig die Führerscheine abgenommen. Zudem wurde das Motorrad des 26-Jährigen vorläufig beschlagnahmt.

In Graz wurde unterdessen am Samstagabend das Auto eines 33-Jährigen auf der Triester Straße vorläufig beschlagnahmt. Er war mit 143 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Zur gleichen Zeit nahm die Polizei ebenfalls auf der Triester Straße auch einem 18-Jährigen seinen Pkw vorläufig ab. Er war mit 119 km/h unterwegs. Auch er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.